ГОРОСКОП НА 25 АВГУСТА ⟩ Узнайте, как для вас пройдет последняя пятница лета

Овен

День, не подходящий для тесного и доверительного общения с любимым человеком. Романтические свидания, которые вы запланировали, могут принести лишь разочарование; вы поступите мудро, если не станете ожидать слишком многого и сосредоточитесь на приятных мелочах, недостатка в которых не будет. Многими представителями знака овладеет стремление к странствиям и путешествиям - но если вы оправляетесь в путь, не подготовившись должным образом, то неприятностей едва ли избежите.

Хорошим способом поднятия настроения является активный отдых, полезны и физические нагрузки. Поводов для строгой экономии нет - финансовая ситуация вполне благоприятна.

Телец

Тельцы сегодня сами на себя не похожи: они начинают массу дел, не заботясь о том, будут ли они доведены до конца. Поладить с вами трудно; порой окружающие просто не в силах уследить за тем, как быстро меняются ваши интересы и приоритеты, что и порождает споры. В общении с представителями старшего поколения не давайте воли раздражению, даже если придется услышать нечто весьма неприятное.

Вы будете окружены вниманием, но отнюдь не всегда приятным. Представители противоположного пола порой слишком навязчивы, что мешает чувствовать себя комфортно. Разберитесь с собственными желаниями и постарайтесь не поддаваться соблазнам: нет никакой необходимости совершать ошибки, исправление которых отнимет много времени.

Близнецы