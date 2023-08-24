«Эстония - это действительно удивительное место», - говорит Youngr, настоящее имя которого Дарио Дарнелл, завоевавший сердца миллионов слушателей. Он даст уникальный концерт на фабрике Põhjala в Таллинне в эту субботу, 26 августа, пишет Elu24.
УГАДАЕТЕ? ⟩ Британский музыкант Youngr в Таллинне: «Эстония - удивительное место, мне особенно нравится...»
За сценическим псевдонимом Youngr скрывается разносторонний ударник, автор песен и продюсер. Карьера 34-летнего Дарио, выросшего в окружении музыки, началась в 2012 году, когда он вместе со своим братом создал группу Picture Book.
В 2016 году музыкант взял себе имя Youngr и начал сольную карьеру. Именно благодаря социальным сетям он получил популярность.
Артист, завоевавший сердца слушателей, миксует произведения со всего мира. По его словам, во многом он черпает вдохновение у своего отца, который прославился тем, что соединил свинг и диско со звуками Латинской Америки.
На вопрос о том, будут ли на концерте звучать мелодии, вдохновленные эстонскими исполнителями, Youngr в шутку ответил, что хотя ему еще не довелось познакомиться с кем-либо из наших местных музыкантов, он обязательно планирует сделать это в ближайшем будущем. «Подождите, пока я быстренько погуглю!» - сказал он со смехом.
Когда речь заходит о выборе песен, Youngr в первую очередь обращает внимание на вокал. «Песня должна быть в своей нише, в которой она хороша», - говорит он. Смешение различных жанров - вот что заставляет сердце Youngr биться быстрее.
26 августа Youngr выступит на таллиннской фабрике Põhjala. Но музыкант уже бывал в Эстонии, и одно место особо ему запомнилось.
«Эстония - очень интересное место, особенно мне нравится ваш аэропорт. Это действительно один из лучших аэропортов, в которых я когда-либо бывал», - с улыбкой сказал он. Стоит отметить, что в ходе гастролей музыкант побывал в разных уголках Европы и Северной Америки.
Чем же занимается Youngr в свободное время? «Если не музыкой, то я люблю быть как можно дальше от нее. Например, работать волонтером на органической ферме, расположенной прямо за углом от моего дома», - рассказал он. Естественно, музыкант работает и над новой музыкой. В ближайшее время ожидается выход нового альбома.
Британский музыкант Youngr, который выступит на концерте Urban Night в Põhjala 26 августа, начал свою карьеру с дебютного сингла Out of My System, который собрал более 40 миллионов прослушиваний на Spotify. С тех пор его творчество прослушали более 100 миллионов раз по всему миру, и он дал более 150 концертов в 40 странах.