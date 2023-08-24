УГАДАЕТЕ? ⟩ Британский музыкант Youngr в Таллинне: «Эстония - удивительное место, мне особенно нравится...»

За сценическим псевдонимом Youngr скрывается разносторонний ударник, автор песен и продюсер. Карьера 34-летнего Дарио, выросшего в окружении музыки, началась в 2012 году, когда он вместе со своим братом создал группу Picture Book.

В 2016 году музыкант взял себе имя Youngr и начал сольную карьеру. Именно благодаря социальным сетям он получил популярность.

Артист, завоевавший сердца слушателей, миксует произведения со всего мира. По его словам, во многом он черпает вдохновение у своего отца, который прославился тем, что соединил свинг и диско со звуками Латинской Америки.

На вопрос о том, будут ли на концерте звучать мелодии, вдохновленные эстонскими исполнителями, Youngr в шутку ответил, что хотя ему еще не довелось познакомиться с кем-либо из наших местных музыкантов, он обязательно планирует сделать это в ближайшем будущем. «Подождите, пока я быстренько погуглю!» - сказал он со смехом.

Когда речь заходит о выборе песен, Youngr в первую очередь обращает внимание на вокал. «Песня должна быть в своей нише, в которой она хороша», - говорит он. Смешение различных жанров - вот что заставляет сердце Youngr биться быстрее.