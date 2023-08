УГАДАЕТЕ? ⟩ Британский музыкант Youngr в Таллинне: «Эстония - удивительное место, мне особенно нравится...»

Британский музыкант Youngr, который выступит на концерте Urban Night в Põhjala 26 августа, начал свою карьеру с дебютного сингла Out of My System, который собрал более 40 миллионов прослушиваний на Spotify. С тех пор его творчество прослушали более 100 миллионов раз по всему миру, и он дал более 150 концертов в 40 странах.