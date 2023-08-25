ТОП-8 ⟩ Супер-премьеры последних выходных лета-2023 в кинотеатрах по всей Эстонии

«Заложники»

Мэтт Тёрнер - успешный американский бизнесмен, проживающий в Берлине. У Мэтта успешная финансовая карьера и прекрасная семья. Однажды утром, отвозя детей в школу, герой получает звонок, и таинственный голос сообщает ему, что под сиденьем его автомобиля заложена бомба, которая взорвётся, если он не выполнит ряд заданий, причём быстро. Запертый в машине, Мэтт вынужден следовать всё более опасным указаниям незнакомца в гонке на время, чтобы спасти свою семью и раскрыть тайну, которая обрастает новыми подробностями в течение дня.

Но помимо премьер этой неделе, в кинотеатрах Эстонии идут и другие интересные фильмы.

«Астрал: Красная дверь»

Триллер, ужасы, мистика

Фильм «Астрал: Красная дверь» с участием первоначального актерского состава этой хоррор-франшизы станет завершающей главой ужасающей саги семьи Ламберт. Чтобы навсегда избавиться от своих демонов, Джош и собравшийся поступить в колледж Далтон должны еще глубже, чем прежде, погрузиться в Место Дальностей, столкнуться с темным прошлым своей семьи и со множеством новых и еще более страшных ужасов, которые скрываются за красной дверью.

«Элементарно»

Анимация, семейный

В Городе Стихий обитатели огня, воды, земли и воздуха живут вместе. У сильной и вспыльчивой Эмбер завязывается дружба с расслабленным, плывущим по течению Уэйдом - дружба, которая бросит вызов её представлениям о мире вокруг.

«Индиана Джонс и колесо судьбы»

Экшн, приключения

Неувядающий авантюрист и пытливый археолог-исследователь по-прежнему в седле. На этот раз ему придётся столкнуться с непростой задачей, которую решить на раз-два вряд ли получится. Но Индиана Джонс не даст слабину и не отступит при виде даже самой безнадёжной ситуации.

«Дом с привидениями»

Комедия, драма, семейный