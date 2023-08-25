ТОП-8 ⟩ Супер-премьеры последних выходных лета-2023 в кинотеатрах по всей Эстонии

Судя по прогнозам синоптиков, погода в последние выходные лета-2023 обещает быть облачной, а значит далеко не все захотят проводить время на природе. Предлагаем вам альтернативу - окунитесь в захватывающий мир премьер кино, которыми можно насладиться в кинотеатрах Эстонии!
25 августа на экраны выйдет четыре новинки: мультфильм про любимую всеми супер-героиню Леди Баг, комедия «Бродяги», фильм ужасов «Два, три, демон, приди!» и экшн «Заложники».
«Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы»
В обыкновенной французской школе учатся девочка Маринетт и её одноклассник Адриан, в которого она влюблена. Казалось бы, классическая история первой любви, но эти ребята совсем не те, за кого себя выдают. Когда городу угрожает опасность, Маринетт превращается в супергероиню Леди Баг, а Адриан - в Супер-Кота. Их невероятные способности помогают бороться со злом, но при этом никто из них не знает, кто на самом деле скрывается под маской.
«Бродяги»
Пёс Рэджи обожал своего хозяина-алкоголика, хотя тот постоянно пытался избавиться от питомца. Очередная попытка удаётся, пёсик теряется, зато знакомится с компанией бродячих собак, которые объясняют наивному оптимисту, как жестоко поступал с ним хозяин. Теперь у Рэджи появляется новая цель - вернуться домой и откусить гадкому человеку мужское хозяйство.
«Два, три, демон, приди!»
Мия и ее лучшая подруга Джейд заинтригованы ритуалом спиритизма, который распространяется в TikTok как вирус. Для Мии это шанс поговорить со своей недавно умершей матерью, для Джейд - удовлетворить свое любопытство. Подруги весело проводят время, общаясь с мертвыми, пока младший брат Джейд Райли не присоединяется к ритуальному сеансу. Игра становится смертельно опасной. Компания понимает, что зашла слишком далеко. Впустив демона в тело ребенка, они открыли врата в темный мир. Демоны овладевают душой Райли, и Мию постоянно преследуют паранормальные, жуткие и леденящие кровь видения. Постепенно жизнь девушки превращается в кошмар, из которого нет шансов выбраться.
«Заложники»
Мэтт Тёрнер - успешный американский бизнесмен, проживающий в Берлине. У Мэтта успешная финансовая карьера и прекрасная семья. Однажды утром, отвозя детей в школу, герой получает звонок, и таинственный голос сообщает ему, что под сиденьем его автомобиля заложена бомба, которая взорвётся, если он не выполнит ряд заданий, причём быстро. Запертый в машине, Мэтт вынужден следовать всё более опасным указаниям незнакомца в гонке на время, чтобы спасти свою семью и раскрыть тайну, которая обрастает новыми подробностями в течение дня.
Но помимо премьер этой неделе, в кинотеатрах Эстонии идут и другие интересные фильмы.
«Астрал: Красная дверь»
Триллер, ужасы, мистика
Фильм «Астрал: Красная дверь» с участием первоначального актерского состава этой хоррор-франшизы станет завершающей главой ужасающей саги семьи Ламберт. Чтобы навсегда избавиться от своих демонов, Джош и собравшийся поступить в колледж Далтон должны еще глубже, чем прежде, погрузиться в Место Дальностей, столкнуться с темным прошлым своей семьи и со множеством новых и еще более страшных ужасов, которые скрываются за красной дверью.
«Элементарно»
Анимация, семейный
В Городе Стихий обитатели огня, воды, земли и воздуха живут вместе. У сильной и вспыльчивой Эмбер завязывается дружба с расслабленным, плывущим по течению Уэйдом - дружба, которая бросит вызов её представлениям о мире вокруг.
«Индиана Джонс и колесо судьбы»
Экшн, приключения
Неувядающий авантюрист и пытливый археолог-исследователь по-прежнему в седле. На этот раз ему придётся столкнуться с непростой задачей, которую решить на раз-два вряд ли получится. Но Индиана Джонс не даст слабину и не отступит при виде даже самой безнадёжной ситуации.
«Дом с привидениями»
Комедия, драма, семейный
Мать-одиночка нанимает экстрасенса, священника и историка, чтобы они помогли изгнать нечистую силу из недавно купленного особняка.