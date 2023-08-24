«Я - премьер-министр, у меня своя работа», - заявила вчера в интервью Кая Каллас, комментируя деловую активность своего мужа. «Где были советники премьер-министра? Понесла ли Эстония репутационный ущерб? Все зависит от того, что мы будем делать дальше...», - говорит Ауне Паст. Янек Мягги, менеджер по связям с общественностью, считает, что Каллас была поставлена в очень неловкое положение. Однако, по его словам, нет ничего плохого в том, что Каллас надела солнцезащитные очки во время интервью. «В конце концов, Кая Каллас - не nublu, который закрывает лицо из творческих соображений».
PR-специалисты об интервью Каи Каллас после скандала: вчера мы видели на экранах испуганную жену, а не премьер-министра
Вчера Кая Каллас дала интервью «Актуальной камере», в котором заявила, что компания, принадлежащая ее мужу Арво Халлику, не ведет дел с российскими клиентами, и она убеждена, что компании, принадлежащие ее мужу, не ведут себя аморально, но не может дать дальнейших комментариев по поводу хозяйственной деятельности.
«Компания моего мужа не имеет клиентов в Российской Федерации и не осуществляет никаких перевозок в Россию. Как только началась эта война, контракты с клиентами в России были расторгнуты», - говорит премьер-министр.
«Я - премьер-министр, у меня есть работа, которую я должна выполнять», - добавила Каллас.
«В чем я абсолютно уверена и убеждена, так это в том, что в компаниях, принадлежащих моему мужу, не будет никакой аморальной деятельности», - заявила Каллас.
В четверг крупнейшие эстонские газеты в своих редакционных статьях заявили, что пророссийская деятельность мужа премьер-министра нанесла ущерб репутации Эстонии и свела на нет авторитет самой Каи Каллас.
Это интервью также вызвало вопросы у телезрителей, поскольку премьер-министр не удосужилась снять солнцезащитные очки, чтобы ответить на вопросы, слегка раздражалась от вопросов и ушла, не дождавшись конца интервью.
Мы спросили экспертов в области связей с общественностью и коммуникаций, что они думают об интервью Каллас.
Эксперт по коммуникациям Ауне Паст говорит, что первым чувством, которое она испытала вчера, было сожаление. «Мне было жаль премьер-министра, жаль Эстонию и, более того, жаль людей, занимающихся коммуникациями. Это была печальная история, и ничего хорошего из нее не вышло. Единственное, что хорошо, - это то, что люди спросили, ведь Эстония - это не унылый мешок с пылью». Паст подчеркивает, что свобода слова и свобода прессы - наши великие ценности, но это всё, что есть хорошего в этой истории. «Как человек, я могу понять ситуацию, когда твои собственные ценности колеблются, когда ты испытываешь стресс, страх. Конечно, премьер-министр должен быть больше похож на папу римского, чем сам папа, то есть он должен уметь справляться с любой ситуацией и давать ответы, которые проясняют ситуацию. Этого не произошло. И в этом я вижу бездействие со стороны советников», - заключает она.
«Работа специалиста по связям с общественностью заключается не в том, чтобы говорить черным по белому (этого не было) или защищать свою команду или своего клиента глупым и язвительным способом (этого, к счастью, не было), специалист по связям с общественностью в демократической стране должен быть на службе у общества (к сожалению, этого тоже не наблюдалось). Это значит, что работа требует предвидеть ситуацию, уметь выяснить, что действительно интересует общественность, и в этой ситуации дать четкие и правдивые ответы», - объясняет эксперт по коммуникациям.
«Как профессионал, вы не испытываете тревоги, стресса, страха, вы делаете свою работу для общества и для своей команды. Вчера была фотография испуганной замужней женщины. Премьер-министр в кадр еще не попал. Но где же была коммуникационная поддержка премьер-министра? Понесла ли Эстония репутационный ущерб? Всё зависит от того, что мы будем делать дальше. Мы можем создать большую международную желтую мыльную оперу, но можем и остаться достойной демократической скандинавской страной со свободой слова и свободой прессы. Мне будет еще более жаль, если мы пойдем по пути "мыльной оперы», - говорит Паст.
Янек Мяги, бывший министр государственного управления, политик, предприниматель и менеджер по связям с общественностью, считает, что Кая Каллас находится в неловком положении и ясно, что она не может отвечать за действия других. «Она находится в состоянии сильнейшего стресса. Этот вопрос, безусловно, беспокоит ее. Нельзя думать, что премьер-министр должен отвечать за всех людей из своего окружения. Это невозможно. На данный момент никто не говорит о том, что Кая Каллас сама замешана в этом деле», - говорит Мяги.
«Я считаю, что это пустой скандал, и думаю, что Каю Каллас следует судить по тому, что она делает, - говорит эксперт по связям с общественностью. - Естественно, при просмотре интервью возник ряд вопросов и сомнений. Например, это кредитование. Но я не слышал в новостях, чтобы Кая Каллас сама занималась бизнесом с Россией», - говорит Мягги.
Мягги отмечает, что нельзя отрицать, что Каллас резко критиковала отношения с Россией и компании, ведущие с ней бизнес. Однако премьер-министру или любой другой ключевой фигуре абсолютно невозможно контролировать свое окружение, подчеркивает Мягги. «Этот скандал несколько подмочит репутацию Каи Каллас, но я не вижу ничего такого, в чем можно было бы ее обвинить», - говорит он.
Можно ли носить солнцезащитные очки во время интервью?
Мягги не считает ношение солнцезащитных очков во время интервью странным, но прекрасно понимает это, поскольку сам носит оптические очки с затемняющими линзами. По словам интервьюера, оператор должен найти такие условия съемки, чтобы интервьюируемому не нужно было закрывать глаза солнцезащитными очками. «Оператор должен найти место, где не нужно закрывать глаза. Это задача оператора», - говорит Мягги, добавляя, что никто не заставит члена королевской семьи стоять на солнцепеке во время интервью. Мягги также утверждает, что иногда политика специально ставят в неудобное положение, чтобы показать его в негативном свете. Если во время предвыборной кампании можно увидеть только глянцевые фотографии политиков, то после выборов в статьях начинают появляться не совсем удачные снимки.
«В конце концов, Кая Каллас - не nublu, который закрывает лицо из творческих соображений».
По словам Мягги, по языку тела Кайи Каллас можно понять, что она находится в состоянии сильного стресса и чувствует себя очень неловко из-за скандала.
«Язык тела говорит о многом. Вы могли видеть, что она находится в состоянии стресса. Я бы тоже очень нервничал, окажись в такой ситуации. Кая Каллас слишком много выражает свое отношение к происходящему», - говорит Мягги, приводя в пример королевскую семью, для которой выражение своего отношения к происходящему полностью запрещено. «Но эстонские политики не такие видные деятели, как члены королевской семьи. Они также не научились контролировать свое тело в условиях стресса», - добавляет Мягги.
Какой совет PR-менеджер мог бы дать Кае Каллас?
«В любой ситуации сохраняйте спокойствие. Это нелегко, но это главное», - говорит Мягги. «Еще одна очень важная вещь: говорите правду и только правду. Вы должны быть с фактами. Даже оценки не должны создавать впечатление двусмысленности сказанного. Иногда вы пытаетесь оправдаться. У меня сложилось впечатление, что Кая Каллас оправдывала действия своего мужа, - говорит Мягги. - Она говорила, что компания ее мужа зарабатывавшая деньги в России, сворачивает бизнес и т.д. В таких ситуациях оправдание дает много возможностей для нападения. Это был момент, когда следовало подумать дважды».
Мягги подчеркивает, что если вы близки к очень влиятельному человеку, то должны многое учитывать в своих действиях. «Если муж Каи Каллас не учел этого или учел, но недостаточно, то он несет определенную вину. Обычные люди все же могут позволить себе больше. Если бы жена обычного человека поступила так же, ситуация была бы другой», - говорит Мягги.
Полтора года уходили из России: премьер-министра Эстонии обвиняют в лицемерии
Компания Stark Logistics, принадлежащая одному из самых ярых сторонников санкций против России, мужу премьер-министра Каи Каллас (Партия реформ) Арво Халлику, продолжала поставки в Россию. Их деловой партнер компания Metaprint, которая также является акционером Stark Logistics, не смогла там закончить все дела в течение полутора лет.
Stark Logistics на 24,8 процента принадлежит супругу премьер-министра Эстонии (формально это его единоличная компания Novaria Consult). Как выяснилось летом, Каллас предоставила Novaria Consult кредит в размере более 350 000 евро.
Stark Logistics утверждает, что у нее есть только один клиент, для которого она предоставляет услуги по перевозке грузов в Россию. Это AS Metaprint, один из крупнейших в Европе производителей стальной аэрозольной упаковки. Stark Logistics помогает им как в вывозе запасов с российских заводов, так и в выполнении действующих контрактов.
Stark Logistics и Metaprint связаны не только контрактными, но и организационными отношениями. Мартти Лемендик, глава компании Metaprint, также является крупнейшим бенефициаром и председателем правления Stark Logistics.