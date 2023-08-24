PR-специалисты об интервью Каи Каллас после скандала: вчера мы видели на экранах испуганную жену, а не премьер-министра

Вчера Кая Каллас дала интервью «Актуальной камере», в котором заявила, что компания, принадлежащая ее мужу Арво Халлику, не ведет дел с российскими клиентами, и она убеждена, что компании, принадлежащие ее мужу, не ведут себя аморально, но не может дать дальнейших комментариев по поводу хозяйственной деятельности.

«Компания моего мужа не имеет клиентов в Российской Федерации и не осуществляет никаких перевозок в Россию. Как только началась эта война, контракты с клиентами в России были расторгнуты», - говорит премьер-министр.

«Я - премьер-министр, у меня есть работа, которую я должна выполнять», - добавила Каллас.

«В чем я абсолютно уверена и убеждена, так это в том, что в компаниях, принадлежащих моему мужу, не будет никакой аморальной деятельности», - заявила Каллас.

В четверг крупнейшие эстонские газеты в своих редакционных статьях заявили, что пророссийская деятельность мужа премьер-министра нанесла ущерб репутации Эстонии и свела на нет авторитет самой Каи Каллас.

Это интервью также вызвало вопросы у телезрителей, поскольку премьер-министр не удосужилась снять солнцезащитные очки, чтобы ответить на вопросы, слегка раздражалась от вопросов и ушла, не дождавшись конца интервью.

Мы спросили экспертов в области связей с общественностью и коммуникаций, что они думают об интервью Каллас.

Aune Past. Фото: Ain Protsin