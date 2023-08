НЕ ПРОПУСТИТЕ! ⟩ Эстонский рэпер Gameboy Tetris представит еще не выпущенные треки на фестивале Art of Mosh

В эту субботу в Paavli Kultuurivabrik пройдет новый фестиваль Art of Mosh, в котором примут участие Gameboy Tetris, Kitty Florentine, Superkomfort, Rap&Vogue, YE, Siemens Nokia, Gok2, Model Citizen, Triptofan, Glenwashere, The Lunacy of Flowers и многие другие, пишет Elu24.