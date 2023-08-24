НЕ ПРОПУСТИТЕ! ⟩ Эстонский рэпер Gameboy Tetris представит еще не выпущенные треки на фестивале Art of Mosh

26 августа в Paavli Kultuurivabrik пройдет фестиваль Art of Mosh, объединяющий музыку, искусство и моду. «Я рекомендую прийти послушать Kitty Florentine, потому что считаю ее новой жемчужиной эстонской музыки», - говорит Gameboy Tetris, обещая, что посетители смогут впервые услышать его неизданные треки.
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В эту субботу в Paavli Kultuurivabrik пройдет новый фестиваль Art of Mosh, в котором примут участие Gameboy Tetris, Kitty Florentine, Superkomfort, Rap&Vogue, YE, Siemens Nokia, Gok2, Model Citizen, Triptofan, Glenwashere, The Lunacy of Flowers и многие другие, пишет Elu24.
«Наш фестиваль объединяет самые разные направления искусства. Мы не ставим никаких ограничений: на сценах выступят и тяжелые рок-группы, и поп-артисты, и рэперы, и экспериментальные электронные проекты», - рассказывает Полина Якъян, главный организатор фестиваля.
«Мне кажется, что современному человеку не стоит вешать на себя ярлыки субкультур, как это было раньше. Субкультура как понятие относится к прошлому. Сейчас у нас есть возможность объединить разные группы людей, которые могут познакомиться друг с другом, услышать или увидеть что-то новое, а не придерживаться одного стиля музыки или модного течения», - говорит Полина.
Уникальность фестиваля, по мнению Полины, заключается в том, что на одной сцене могут выступать как известные артисты, так и начинающие группы. «Мы даем прекрасную возможность начинающим музыкантам. Нам не так важно, сколько просмотров они наберут в Интернете, потому что для нас важнее их живое выступление. Некоторые из музыкантов, выступавших на наших мероприятиях, даже не имели своих пластинок, но, поверьте, они просто взорвали залы своей харизмой и энергией», - отмечает она.
По мнению Gameboy Tetris, это новая волна современных фестивалей. «Я бы сам охарактеризовал аудиторию Art of Mosh как ультрасовременную молодежь. Поскольку именно альтернативная сцена задает направление всей поп-культуре, можно сказать, что эти молодые люди - наше будущее», - говорит музыкант, обещая, что посетители фестиваля первыми услышат его неизданные треки.
Фестиваль Art of Mosh также обещает стать визуальным развлечением: здесь будет представлена художественная-и фотовыставка работ местных деятелей искусства: художников Даниила Логового, Алексея Гордина, Виктории Чулок, Валерии Шемякиной, Айлин Будылиной, Südamest (Максим Назаров) и aphyxia, а также фотографов ZOLOTO (Кристина Куземко), Ксении Квитко, Ксусы Козы, Ханны-Лийзы Юриёэ, Захара Бороухина и Андрея Пустовалова. Граффити-перформанс местного художника Даниила Логового также позволит посетителям фестиваля получить увлекательный опыт наблюдения за созданием произведения искусства на стене Paavli Kultuurivabrik.
Приверженность фестиваля местному творчеству распространяется и на мир моды: на Art of Mosh будет открыта ярмарка таких местных брендов, как Südamest (дизайнерская одежда), Eternal Pluss (местный бренд уличной одежды), Gohara (хенд-мейд украшения), Newering (хенд-мейд одежда из переработанных материалов), Uusi Time (сумки ручной работы из натуральных материалов) и Vash Art (одежда с ручной росписью).
В течение дня посетители Art of Mosh смогут принять участие в творческих мастер-классах. Более подробную информацию можно найти на Instagram-аккаунте фестиваля. Билеты можно приобрести на сайте Fienta. Кроме того, фестиваль проводит розыгрыш, на котором можно выиграть бесплатные билеты на мероприятие и сюрпризы.