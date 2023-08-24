НЕ ПРОПУСТИТЕ! ⟩ Эстонский рэпер Gameboy Tetris представит еще не выпущенные треки на фестивале Art of Mosh

В эту субботу в Paavli Kultuurivabrik пройдет новый фестиваль Art of Mosh, в котором примут участие Gameboy Tetris, Kitty Florentine, Superkomfort, Rap&Vogue, YE, Siemens Nokia, Gok2, Model Citizen, Triptofan, Glenwashere, The Lunacy of Flowers и многие другие, пишет Elu24.

«Наш фестиваль объединяет самые разные направления искусства. Мы не ставим никаких ограничений: на сценах выступят и тяжелые рок-группы, и поп-артисты, и рэперы, и экспериментальные электронные проекты», - рассказывает Полина Якъян, главный организатор фестиваля.

«Мне кажется, что современному человеку не стоит вешать на себя ярлыки субкультур, как это было раньше. Субкультура как понятие относится к прошлому. Сейчас у нас есть возможность объединить разные группы людей, которые могут познакомиться друг с другом, услышать или увидеть что-то новое, а не придерживаться одного стиля музыки или модного течения», - говорит Полина.

26 августа в Paavli Kultuurivabrik пройдет фестиваль Art of Mosh. Фото: Pressifoto

Уникальность фестиваля, по мнению Полины, заключается в том, что на одной сцене могут выступать как известные артисты, так и начинающие группы. «Мы даем прекрасную возможность начинающим музыкантам. Нам не так важно, сколько просмотров они наберут в Интернете, потому что для нас важнее их живое выступление. Некоторые из музыкантов, выступавших на наших мероприятиях, даже не имели своих пластинок, но, поверьте, они просто взорвали залы своей харизмой и энергией», - отмечает она.