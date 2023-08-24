ВИДЕО ⟩ «Cама Кардашьян позавидует»: Седокова в мини-бикини сразила пляж видом своих упругих ягодиц

Мать троих детей обладает женственными формами. Она не смогла похудеть, но регулярно занимается спортом, поэтому ее тело подтянутое.

Этим летом Анна снова отдыхает в Майами с мужем Янисом Тиммой. Она то и дело оказывается на пляже. Певица на этот раз поделилась кадрами, на которых загорала в розовом мини-бикини.