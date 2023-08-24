ВИДЕО ⟩ «Cама Кардашьян позавидует»: Седокова в мини-бикини сразила пляж видом своих упругих ягодиц

Анна Седокова уже много лет выступает на сцене. Она покинула группу «ВИА Гра» и стала сольной исполнительницей. Однако певица привлекает к себе внимание еще и благодаря своей внешности, пишет Телепрограмма.
Мать троих детей обладает женственными формами. Она не смогла похудеть, но регулярно занимается спортом, поэтому ее тело подтянутое.
Этим летом Анна снова отдыхает в Майами с мужем Янисом Тиммой. Она то и дело оказывается на пляже. Певица на этот раз поделилась кадрами, на которых загорала в розовом мини-бикини.
Поклонники лишились дара речи. Анна впечатлила их своей фигурой. «Вот это женщина», «Тут сама от себя кайфует», «Ох, сама Кардашьян позавидует», «А так бывает? Просто чистый соблазн», «Это лучший вид сзади», «До чего аппетитная», «Парни лишились сна», - прокомментировали кадры в Сети.