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Шикарная женщина! 56-летняя Сальма Хайек показала роскошный бюст в купальнике

Limon.ee
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Сальма Хайек.
Сальма Хайек. Фото: FREDERIC J. BROWN

Голливудская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек разместила фото в Instagram, на котором запечатлена в черном купальнике с декольте, пишет Гордон.

Актриса позирует в кадре, сидя на стуле с чашкой в руках. Она дополнила свой образ белой шляпой и темными очками. Во время съемки Хайек закинула ногу на ногу.

«Кто любит кофе?» – подписала свое фото знаменитость.

Хайек часто демонстрирует фигуру в купальнике и лицо без макияжа.

Актриса ведет активный образ жизни. 19 июля Хайек в подкасте Let’s Talk Off Camera на Spotify призналась, что регулярно посещает косметолога. Она рассказала, что проходит микротоковые процедуры и радиолифтинг лица и тела, но не делает уколы красоты.

По мнению Хайек, хорошие результаты она получает и благодаря регулярным медитациям. Хайек рассказала, что когда появляется на публике после медитаций, люди говорят: "О боже, ты опять выглядишь на 20 лет". А если она пропускает медитации, лицо и тело начинают обвисать, а также обостряются межпозвонковая грыжа, проблемы с шеей, бедром и лодыжками.

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