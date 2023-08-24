Шикарная женщина! 56-летняя Сальма Хайек показала роскошный бюст в купальнике

Голливудская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек разместила фото в Instagram, на котором запечатлена в черном купальнике с декольте, пишет Гордон.
Актриса позирует в кадре, сидя на стуле с чашкой в руках. Она дополнила свой образ белой шляпой и темными очками. Во время съемки Хайек закинула ногу на ногу.
«Кто любит кофе?» – подписала свое фото знаменитость.
Хайек часто демонстрирует фигуру в купальнике и лицо без макияжа.
Актриса ведет активный образ жизни. 19 июля Хайек в подкасте Let’s Talk Off Camera на Spotify призналась, что регулярно посещает косметолога. Она рассказала, что проходит микротоковые процедуры и радиолифтинг лица и тела, но не делает уколы красоты.
По мнению Хайек, хорошие результаты она получает и благодаря регулярным медитациям. Хайек рассказала, что когда появляется на публике после медитаций, люди говорят: "О боже, ты опять выглядишь на 20 лет". А если она пропускает медитации, лицо и тело начинают обвисать, а также обостряются межпозвонковая грыжа, проблемы с шеей, бедром и лодыжками.