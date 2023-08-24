Шикарная женщина! 56-летняя Сальма Хайек показала роскошный бюст в купальнике

Актриса позирует в кадре, сидя на стуле с чашкой в руках. Она дополнила свой образ белой шляпой и темными очками. Во время съемки Хайек закинула ногу на ногу.

«Кто любит кофе?» – подписала свое фото знаменитость.

Хайек часто демонстрирует фигуру в купальнике и лицо без макияжа.

Актриса ведет активный образ жизни. 19 июля Хайек в подкасте Let’s Talk Off Camera на Spotify призналась, что регулярно посещает косметолога. Она рассказала, что проходит микротоковые процедуры и радиолифтинг лица и тела, но не делает уколы красоты.