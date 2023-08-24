Принц Гарри вернётся в Великобританию на годовщину смерти королевы Елизаветы

Общаться с братом, принцем Уэльским Уильямом, и отцом королем Карлом III, Гарри не собирается. Кроме того, в Великобританию он приедет без жены Меган Маркл.
Как сообщают инсайдеры, хотя эта дата была бы для семьи хорошим поводом «урегулировать свои разногласия в память о покойной королеве», отношения между герцогом Сассекским и его братом и отцом остаются «твердо укоренившимися на самом дне» после критики со стороны Гарри в адрес семьи.
«Хотя многие могли бы предположить, что для семьи было бы неплохо уладить свои разногласия хотя бы даже в память покойной королевы, до этого еще далеко», - рассказал источник во дворце изданию Mirror.
По случаю годовщины смерти королевы в этом году не запланировано никаких публичных или частных семейных собраний.
За день до годовщины смерти королевы принц Гарри планирует посетить мероприятие благотворительной организации WellChild. Сразу после годовщины Гарри вылетит в Дюссельдорф на «Игры непобежденных», которые начнутся через несколько дней. Меган Маркл вылетит в Германию сразу из Калифорнии.
В последний раз принц Гарри виделся с отцом и братом на коронации своего отца в мае, где пробыл несколько часов и сразу улетел. Уточняется, что принцы Уильям и Гарри держались на расстоянии друг от друга.
В последнее время в Сети появились слухи о том, что в отношениях принца Гарри и Меган Маркл появились проблемы. Некоторые инсайдеры сообщают, что они не живут вместе, и поддерживают видимость хороших отношений только на публике. Сами они это опровергают. В СМИ ранее также сообщали, что принц Гарри думает над тем, чтобы помириться с семьей и вернуться в Великобританию.