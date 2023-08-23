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Поздравляем! В магический день 23.08.23 эстонская модель Диана Томсон подарила мужу дочь

Limon.ee
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Диана Томсон.
Диана Томсон. Фото: Konstantin Sednev

Эстонская модель и владелица модельной школы Top Model Диана Томсон стала матерью в третий раз!

У Дианы уже есть двое детей: сыну 15 лет, дочери - 9.

Диана родила дочь от своего мужа Алекса Томсона. Малышка появилась на свет в магический день - 23.08.23.

Поздравляем молодую маму и всю семью с таким важным событием!

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