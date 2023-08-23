Поздравляем! В магический день 23.08.23 эстонская модель Диана Томсон подарила мужу дочь

LimonТОППоздравляем! В магический день 23.08.23 эстонская модель Диана Томсон подарила мужу дочьLimon.ee23 августа 2023, 20:47Facebook TwitterComments Диана Томсон. Фото: Konstantin SednevЭстонская модель и владелица модельной школы Top Model Диана Томсон стала матерью в третий раз!У Дианы уже есть двое детей: сыну 15 лет, дочери - 9.Диана родила дочь от своего мужа Алекса Томсона. Малышка появилась на свет в магический день - 23.08.23.Поздравляем молодую маму и всю семью с таким важным событием!Facebook TwitterComments Ключевые слова модельродыдочьдиана томсон Pекомендуем