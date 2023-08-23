«Мне повезло, потому что жизнь свела меня со столькими приятными людьми», - говорила несколько лет назад премьер-министр Кая Каллас, сияя рядом со своим мужем Арво Халликом на фотографии, прикрепленной к посту в социальных сетях. Теперь скандал, разразившийся вокруг Халлика и частично принадлежащей ему компании, повис тенью и над премьер-министром, пишет Elu24.
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ПРАВАЯ РУКА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА ⟩ Кто он, непубличный супруг Каи Каллас, оказавшийся посреди разразившегося скандала?
В среду, 23 августа, разразился скандал: компания, частично принадлежащая мужу премьер-министра Каи Каллас Арво Халлику, продолжает перевозить грузы в Россию, несмотря на войну в Украине, сообщает Postimees.