ПРАВАЯ РУКА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА ⟩ Кто он, непубличный супруг Каи Каллас, оказавшийся посреди разразившегося скандала?

«Мне повезло, потому что жизнь свела меня со столькими приятными людьми», - говорила несколько лет назад премьер-министр Кая Каллас, сияя рядом со своим мужем Арво Халликом на фотографии, прикрепленной к посту в социальных сетях. Теперь скандал, разразившийся вокруг Халлика и частично принадлежащей ему компании, повис тенью и над премьер-министром, пишет Elu24.