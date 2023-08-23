Княгиня Монако Шарлен видится с мужем только «по договоренности»

Княгиня Монако Шарлен «живет в Швейцарии» и видит своего мужа, князя Альбера II, только «по предварительной записи». Об этом пишет Daily Mail.

Хотя 45-летняя бывшая олимпийская чемпионка провела лето на яхте с 65-летним Альбером и их 8-летними близнецами Жаком и Габриэллой, она якобы еще не вернулась в их дворец, поскольку источники утверждают, что пара лишь «церемониальная».

Однако другой анонимный инсайдер сказал немецкой газете Bild, что они являются «хорошими партнерами и по очереди заботятся о детях».

Князь Альбер II с княгиней Монако Шарлен. Фото: VALERY HACHE/AFP

Последние слухи возникли после предположений об их разводе в начале 2023 года, которые представитель дворца опроверг и назвал «полностью необоснованными».

Инсайдеры ранее утверждали, что Шарлен перенесла несколько операций и очень похудела.