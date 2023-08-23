Что будет с организмом, если каждый день пить пиво

Лето, жара обычно стимулирует потребление большого количества воды. Некоторые считают, что утолять жажду можно и пивом, но при этом не принимается во внимание, что бутылка пива содержит 50-100 граммов чистого спирта, пишет TSN.

Рассказываем, что будет с организмом, если ежедневно пить пиво.

Регулярное употребление пива может привести к алкоголизму и не только

Регулярное потребление пива может привести к развитию пивного алкоголизма.

Пиво содержит множество вредных веществ, вызывающих опьянение. Это сивушные масла, альдегиды, эфиры и метанол, которые не только усиливают эффекты опьянения, но и оказывают негативное влияние на внутренние органы человека и организм в целом.

Если пить пиво каждый день, это может вызвать проблемы с весом. Углекислый газ и дрожжи расширяют желудок, а спирт раздражает сенсоры пищеварительного тракта и блокирует центры насыщения. Поэтому после пива, как, собственно, и после других алкогольных напитков, обычно хочется много есть.

По мнению врача Сергея Худолея, последствиями ежедневного потребления пива могут быть: