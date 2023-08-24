Гороскоп на 24 августа для всех знаков Зодиака

Скорпион

Скорпионы проведут этот день спокойно, если оградят себя от контактов с неприятными людьми и не станут ввязываться в неравную конкурентную борьбу. Чем меньше суеты и напрасных усилий, тем более благосклонны к вам звезды; помните об этом, когда возникнет желание ввязаться в очередную гонку за сомнительными благами. Вероятно некоторое улучшение финансового положения.

Личные отношения складываются ровно, и речь идет не о затишье перед бурей, а о глобальной стабилизации ситуации. Можно забыть о волнениях и тревогах, не переживать по пустякам и наслаждаться уверенностью в своих близких.

Стрелец

Стрельцы не очень хорошо представляют себе, чего хотят, и в этом, пожалуй, сегодня их главная проблема. Стремление слепо следовать полученным советам не приведет ни к чему хорошему, но, если принять решение самостоятельно все же не удается, вы можете обратиться к людям более опытным; главное - не забывать и о собственной интуиции. Негативные тенденции сказываются на ситуации в сфере финансов, возможны непредвиденные расходы.

Отношения с близкими становятся более прохладными, вы склонны заботиться о собственных интересах, порой забывая об окружающих. Однако ничего непоправимого не произойдет, вы никому не нанесете обид или душевных ран, просто на время уподобитесь кошке, которая гуляет сама по себе.

Козерог