Кому из знаков Зодиака стоит быть осторожнее в Ретроградный Меркурий с 23 августа 2023 года

Лев

У Львов Меркурий разворачивается в 2-м доме гороскопа, который отвечает за покупки и финансы. Вам стоит быть осторожнее в этот период в финансовых решениях - крупные покупки до 15 сентября лучше не совершать. Также возможен обмен или возврат товара - или приобретенному вами, или купленного у вас. Вам лучше пересмотреть в этот период свои расходы, чтобы сохранить финансовую стабильность.

Весы

У Весов Меркурий разворачивается в 12-м доме гороскопа, который отвечает за прошлое. Будьте осторожны, ведь вас может захлестнуть волна ностальгии за тем, чего уже не вернуть. Возможны неожиданные встречи с людьми из прошлого - это касается как личной жизни, так и дружеских отношений. Но старайтесь трезво оценивать ситуацию и не поддаваться на эмоции.

Козерог