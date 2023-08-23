Собака напала на велосипедистов: ее поймали и удерживали до приезда полиции

В Эльва доберман напал на двух девочек, катавшихся на велосипедах. «Владельцы собаки тоже в шоке от того, что произошел такой инцидент», - говорит представитель волостной управы Эльва, который вместе с полицией общался с хозяином собаки. «Если собака находится на заднем дворе, все двери и отверстия должны быть проверены и закрыты». Хейки Валнер и Биргит Нилиск, глава Эстонской ассоциации спасения доберманов, также комментируют нападения собак, пишет Elu24.
В сообществе жителей Элва в социальных сетях появилось сообщение о нападении собаки, произошедшем 20 августа возле кооператива, расположенного недалеко от железнодорожного вокзала в Элва около магазина Coop. Молодая собака, выбежавшая из-за забора, напала сначала на ребенка, катавшегося на велосипеде, а затем, на небольшом расстоянии, на другого ребенка, катавшегося на самокате.