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Собака напала на велосипедистов: ее поймали и удерживали до приезда полиции

Трийн Роос
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Доберман. Фото иллюстративное.
Доберман. Фото иллюстративное. Фото: Imago Stock&people Via Www.imago-images.de, Scanpix

В Эльва доберман напал на двух девочек, катавшихся на велосипедах. «Владельцы собаки тоже в шоке от того, что произошел такой инцидент», - говорит представитель волостной управы Эльва, который вместе с полицией общался с хозяином собаки. «Если собака находится на заднем дворе, все двери и отверстия должны быть проверены и закрыты». Хейки Валнер и Биргит Нилиск, глава Эстонской ассоциации спасения доберманов, также комментируют нападения собак, пишет Elu24.

В сообществе жителей Элва в социальных сетях появилось сообщение о нападении собаки, произошедшем 20 августа возле кооператива, расположенного недалеко от железнодорожного вокзала в Элва около магазина Coop. Молодая собака, выбежавшая из-за забора, напала сначала на ребенка, катавшегося на велосипеде, а затем, на небольшом расстоянии, на другого ребенка, катавшегося на самокате.

«20 августа на 10-летнюю девочку, катавшуюся на велосипеде, напала собака возле магазина Coop у железнодорожного вокзала. Оказав первую помощь и вызвав "скорую", мы уехали после приезда родителей девочки», - пишет Лийза в группе в социальной сети. «Когда мы дошли до другого конца улицы Пикк, то заметили нападавшую собаку, которая набросилась уже на другую девочку. Мы поймали собаку и держали ее до приезда полиции, после чего собака была возвращена своему хозяину, который в это время приехал», - пишет Лийза. «Полиция не захотела узнать наши данные. Однако я бы попросила родителей детей сообщить мне, все ли в порядке с девочками. Спасибо всем очевидцам, которые пришли на помощь», - пишет она.

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