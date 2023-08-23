Собака напала на велосипедистов: ее поймали и удерживали до приезда полиции

В сообществе жителей Элва в социальных сетях появилось сообщение о нападении собаки, произошедшем 20 августа возле кооператива, расположенного недалеко от железнодорожного вокзала в Элва около магазина Coop. Молодая собака, выбежавшая из-за забора, напала сначала на ребенка, катавшегося на велосипеде, а затем, на небольшом расстоянии, на другого ребенка, катавшегося на самокате.

«20 августа на 10-летнюю девочку, катавшуюся на велосипеде, напала собака возле магазина Coop у железнодорожного вокзала. Оказав первую помощь и вызвав "скорую", мы уехали после приезда родителей девочки», - пишет Лийза в группе в социальной сети. «Когда мы дошли до другого конца улицы Пикк, то заметили нападавшую собаку, которая набросилась уже на другую девочку. Мы поймали собаку и держали ее до приезда полиции, после чего собака была возвращена своему хозяину, который в это время приехал», - пишет Лийза. «Полиция не захотела узнать наши данные. Однако я бы попросила родителей детей сообщить мне, все ли в порядке с девочками. Спасибо всем очевидцам, которые пришли на помощь», - пишет она.