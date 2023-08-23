«Самый шикарный и сексуальный на свете»: Милла Йовович восхитилась своим третьим мужем в годовщину их брака

«Поздравляю моего невероятного мужа с годовщиной! Ты делаешь все лучше, ты убираешь мою тревогу, ты всегда рядом со мной и нашими девочками, и ты самый шикарный и сексуальный мужчина на свете! Я так тебя люблю, Пол», – написала артистка, обращаясь к мужу.

Она назвала годы, прожитые в браке с ним, прекрасными и захватывающими.

Андерсон – третий муж Йовович. Они поженились в августе 2009 года. Пара воспитывает троих дочерей: Эву Габо (2007), Дашиэл (2015) и Ошун (2020).

Первый брак Йовович продлился два месяца. На момент регистрации отношений ей было 16 лет, а ее партнеру, американскому актеру Шону Эндрюсу, – 21 год.