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«У нее под глазами синяки!» Семилетнюю девочку избили во дворе

Кристийна Рейманд
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Дом, перед которым избили дочь Мари-Лийс.
Дом, перед которым избили дочь Мари-Лийс. Фото: Erakogu

«Ее били, у нее под глазами синяки, на щеке синяк. Что должен чувствовать семилетний ребенок, когда его избивают. Это ненормально», - плачет Мари-Лийс, мать двоих детей, чья дочь была избита в воскресенье в Аннелинне (спальный район в Тарту - прим. ред.), пишет Elu24.

В воскресенье в Аннелинне была избита семилетняя дочь Мари-Лийс, жительницы Тарту. «У нее синяки вокруг глаз, проблемы с носом, теперь нам надо идти к врачу».

Что же произошло в Аннелинне в День восстановления независимости? «Меня здесь не было, девочки играли возле дома по адресу Каунасе пуйестеэ 19, когда за ними начали гоняться трое русских парней. Девочки, конечно же, стали убегать», - рассказывает Мари-Лийс, добавляя, что ее семилетняя дочь играла на детской площадке с двумя девочками ее возраста, как вдруг к ним подошли незнакомые мальчики. По словам дочери Мари-Лийс, они были на несколько лет старше ее.

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