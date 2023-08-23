«У нее под глазами синяки!» Семилетнюю девочку избили во дворе

В воскресенье в Аннелинне была избита семилетняя дочь Мари-Лийс , жительницы Тарту. «У нее синяки вокруг глаз, проблемы с носом, теперь нам надо идти к врачу».

Что же произошло в Аннелинне в День восстановления независимости? «Меня здесь не было, девочки играли возле дома по адресу Каунасе пуйестеэ 19, когда за ними начали гоняться трое русских парней. Девочки, конечно же, стали убегать», - рассказывает Мари-Лийс, добавляя, что ее семилетняя дочь играла на детской площадке с двумя девочками ее возраста, как вдруг к ним подошли незнакомые мальчики. По словам дочери Мари-Лийс, они были на несколько лет старше ее.