ВОССОЕДИНЕНИЕ ДВАДЦАТИЛЕТИЯ! ⟩ Мадонна хочет, чтобы Бритни Спирс присоединилась к ней во время мирового тура

Тур ранее был перенесен из-за госпитализации Мадонны, но 65-летняя певица снова вернулась к репетициям.

Как отмечает издание, Мадонна хочет воссоединиться с 41-летней Спирс, чтобы отметить предстоящее 20-летие их совместного хита Me Against the Music в октябре 2023 года. «Мадонна изначально хотела, чтобы Бритни присоединилась к ней в туре в этом году. Все было отложено из-за ее болезни, но она все еще хочет, чтобы Бритни присоединилась к ней», - рассказал источник издания.

Мадонна и Бритни Спирс и ранее выступали на одной сцене. Самым известным стало их выступление на церемонии вручения наград Video Music Awards в 2003 году. Вместе с ними на сцену также вышла Кристина Агилера, а само выступление закончилось знаменитым поцелуем певиц. Спирс также выходила на сцену во время тура Мадонны Sticky & Sweet Tour в ноябре 2008 года. С 2018 года Бритни Спирс не выступала на сцене.

Мадонна и Бритни Спирс являются давними подругами. Мадонна была среди гостей на свадьбе Спирс с Сэмом Асгари, которая состоялась в июне прошлого года. На торжестве Бритни и Мадонна дуэтом исполнили хит Vogue.

Недавно стало известно, что Бритни Спирс, которая сейчас разводится с мужем Сэмом Асгари после года брака, собирается возобновить музыкальную карьеру и выпустить новый альбом.