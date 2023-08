ВОССОЕДИНЕНИЕ ДВАДЦАТИЛЕТИЯ! ⟩ Мадонна хочет, чтобы Бритни Спирс присоединилась к ней во время мирового тура

Как отмечает издание, Мадонна хочет воссоединиться с 41-летней Спирс, чтобы отметить предстоящее 20-летие их совместного хита Me Against the Music в октябре 2023 года. «Мадонна изначально хотела, чтобы Бритни присоединилась к ней в туре в этом году. Все было отложено из-за ее болезни, но она все еще хочет, чтобы Бритни присоединилась к ней», - рассказал источник издания.