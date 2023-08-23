У тренирующихся в центре Тарту детей украли велосипеды: «Просто украсть из-под носа – настоящая наглость»

Индреку советуют проверить ломбарды в районе Аннелинн, так как известно, что некоторые из украденных велосипедов попадают именно в ломбарды. «Проверьте ломбарды в Аннелинне и других местах. А также на Facebook Marketplace и порталы объявлений. Полиция возвращает лишь малую часть украденных велосипедов, и были случаи, когда благодаря активному поиску владельца велосипед удавалось вернуть. Много краж происходит вдоль канала. У людей крадут телефоны, когда они идут купаться, и так далее», - говорит Уллари.

В последнее время кражи велосипедов получили широкое освещение в СМИ. Велосипеды также крадут, когда они заперты на замок и хранятся в закрытом месте.

О краже следует обязательно сообщить в полицию. Чем больше ценной информации о краже, личности преступника, видео- и фотоматериалов будет передано в полицию, тем больше вероятность того, что воры будут пойманы.

Полиция дает рекомендации, как предотвратить кражу велосипеда:

• Купите вместе с велосипедом хороший замок и всегда пристегивайте велосипед, если оставляете его без присмотра.

• При парковке прикрепите замок к раме велосипеда и заднему колесу. В противном случае все, что останется вам на память - это сам замок и переднее колесо.

• Паркуйте велосипед в людном месте, потому что выше вероятность того, что кто-то заметит кражу. В местах с небольшой проходимостью поступайте наоборот и прячьте транспортное средство от посторонних глаз.

• Также запирайте велосипед на лестничной клетке и в сарае, потому что таким образом вору будет труднее украсть его.

• Сфотографируйте велосипед. Важно иметь фотографии номера рамы и всех особенностей велосипеда, если это необходимо. Благодаря номеру рамы полиция сможет идентифицировать ваш велосипед и вернуть его вам.