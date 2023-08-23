У детей, занимающихся спортом в Аннелинне у канала Анне в Тарту, украли велосипеды. «Велосипеды были украдены прямо у них на глазах», - говорит Индрек, житель Тарту, который обещает вознаграждение тому, кто найдет велосипеды. «Ворами были мальчики лет 16-18», пишет Elu24.
У тренирующихся в центре Тарту детей украли велосипеды: «Просто украсть из-под носа – настоящая наглость»
Индрек сообщает в группе Märgatud: Tartus в Facebook, что во вторник в 10.15 утра у ребенка его возлюбленной и друга ребенка украли велосипеды около канала Анне. Десятилетние дети занимались спортом у канала, и велосипеды украли у них на глазах. «Воры помчались в сторону моста Туру, дети побежали за ними, но, очевидно, не смогли догнать. Ворами были парни в возрасте примерно 16-18 лет», - рассказывает Индрек.
«Они забрали серый велосипед BMX и довольно новый горный велосипед. Если кто-либо видел их, пожалуйста, позвоните по телефонам 5401 8791, 5348 4080 или в полицию, так как они занимаются этим делом. За информацию, позволяющую найти велосипеды, полагается вознаграждение», - говорит Индрек.
В городе орудует банда воров
«Похоже, что в районе Аннелинн активно действуют такие вот ворующие велосипеды персонажи, поскольку это уже второй велосипед, украденный в нашей семье. Первый велосипед был украден 7 июня. У детей наших друзей тоже украли несколько велосипедов. Пока велосипеды не вернули, и все кражи, которые касаются конкретно нас и наших знакомых, связаны с районом Аннелинн», - рассказывает Индрек порталу Elu24.
«Кто из нас мог подумать, что, когда ты занимаешься спортом, какой-то человек, проходя мимо, просто возьмет твой велосипед и умчится прочь?»
«Дети катались на велосипедах и заехали на спортивную площадку у канала Анне, чтобы потренироваться. Велосипеды были рядом с детьми, не валялись где-то», - говорит Индрек. «Просто украсть их из-под носа - настоящая наглость», - говорит Пилле Рийн, прокомментировавшая публикацию Индрека в группе в Facebook.
Индреку советуют проверить ломбарды в районе Аннелинн, так как известно, что некоторые из украденных велосипедов попадают именно в ломбарды. «Проверьте ломбарды в Аннелинне и других местах. А также на Facebook Marketplace и порталы объявлений. Полиция возвращает лишь малую часть украденных велосипедов, и были случаи, когда благодаря активному поиску владельца велосипед удавалось вернуть. Много краж происходит вдоль канала. У людей крадут телефоны, когда они идут купаться, и так далее», - говорит Уллари.
В последнее время кражи велосипедов получили широкое освещение в СМИ. Велосипеды также крадут, когда они заперты на замок и хранятся в закрытом месте.
О краже следует обязательно сообщить в полицию. Чем больше ценной информации о краже, личности преступника, видео- и фотоматериалов будет передано в полицию, тем больше вероятность того, что воры будут пойманы.
Полиция дает рекомендации, как предотвратить кражу велосипеда:
• Купите вместе с велосипедом хороший замок и всегда пристегивайте велосипед, если оставляете его без присмотра.
• При парковке прикрепите замок к раме велосипеда и заднему колесу. В противном случае все, что останется вам на память - это сам замок и переднее колесо.
• Паркуйте велосипед в людном месте, потому что выше вероятность того, что кто-то заметит кражу. В местах с небольшой проходимостью поступайте наоборот и прячьте транспортное средство от посторонних глаз.
• Также запирайте велосипед на лестничной клетке и в сарае, потому что таким образом вору будет труднее украсть его.
• Сфотографируйте велосипед. Важно иметь фотографии номера рамы и всех особенностей велосипеда, если это необходимо. Благодаря номеру рамы полиция сможет идентифицировать ваш велосипед и вернуть его вам.
• Если вы стали жертвой велосипедной кражи, следите за найденными и украденными велосипедами, владельцев которых установит полиция: www.politsei.ee/et/leitud-esemed.