ВИДЕО ⟩ «Мой маленький партнер по тренировкам»: Ксения Балта показала, как занимается с полуторагодовалой дочерью

28 февраля прошлого года в семье спортсменки Ксении Балты и Андрея Назарова родилась дочь Кира. Сейчас малышка уже достаточно большая, чтобы ходить с матерью в спортзал.

На вопрос, пойдет ли Кира по стопам матери, Ксения весной со смехом ответила, что ребенок сам выберет свой путь в жизни. «Она сама примет это решение. Я стараюсь направлять ее и быть хорошим родителем».

Уже сейчас Ксения приобщает Киру к активному образу жизни и водит девочку в тренажерный зал.

Спортсменка, серьезно травмировавшая правую ногу в апреле, в начале лета сказала, что самое тяжелое в реабилитации - это невозможность много заниматься с дочерью.

В мае Ксения рассказала в программе Ringvaade, что если раньше она вставала поздно, то теперь она самая ранняя пташка в своей тренировочной группе. «Начинаю тренировку в 8.30 или в 9:00. В зависимости от того, во сколько ребенок встает».