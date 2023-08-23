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ВИДЕО ⟩ Незабываемый дуэт: Алла Пугачева и Тото Кутуньо в 2002 году исполнили в Юрмале легендарный хит

Limon.ee
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Алла Пугачева и Тото Кутуньо в Юрмале
Алла Пугачева и Тото Кутуньо в Юрмале Фото: Postimees

Аллу Пугачеву знает и любит весь мир… Выступая по телевидению в Италии, Тото Кутуньо так нежно и с любовью говорил о русских женщинах, как никто… Алла Борисовна Пугачева – живая легенда российской эстрады, композитор, продюсер, эстрадный режиссер, актриса, телеведущая, которая уже более полувека является самой обсуждаемой медиаперсоной во всем мире.

Песни Аллы Пугачевой становились практически национальными хитами во многих странах, что позволило ей завоевать статус примадонны. В репертуар Аллы Пугачевой входят 500 песен, а дискография насчитывает порядка 100 сольных альбомов, общий тираж которых достигает 250 млн экземпляров. Тото Кутуньо – знаменитый итальянский певец и композитор.

Он был также известен сотрудничеством с Адриано Челентано, Джо Дассеном, Далидой и другими. Прославился после исполнения песни L’italiano. В 1990-м году стал победителем европейского конкурса Евровидение. Кутуньо – любимец публики во всем мире, а композиции артиста давно разобраны на цитаты. Кто может спеть о женщинах, лучше чем итальянцы? Тото Кутуньо отлично справился со своей задачей! Какая харизма!

Вечная память, Тото Кутуньо! Артиста не стало 22 августа. Ему было 80 лет. 

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