ВИДЕО ⟩ Незабываемый дуэт: Алла Пугачева и Тото Кутуньо в 2002 году исполнили в Юрмале легендарный хит

Песни Аллы Пугачевой становились практически национальными хитами во многих странах, что позволило ей завоевать статус примадонны. В репертуар Аллы Пугачевой входят 500 песен, а дискография насчитывает порядка 100 сольных альбомов, общий тираж которых достигает 250 млн экземпляров. Тото Кутуньо – знаменитый итальянский певец и композитор.

Он был также известен сотрудничеством с Адриано Челентано, Джо Дассеном, Далидой и другими. Прославился после исполнения песни L’italiano. В 1990-м году стал победителем европейского конкурса Евровидение. Кутуньо – любимец публики во всем мире, а композиции артиста давно разобраны на цитаты. Кто может спеть о женщинах, лучше чем итальянцы? Тото Кутуньо отлично справился со своей задачей! Какая харизма!