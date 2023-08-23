Аллу Пугачеву знает и любит весь мир… Выступая по телевидению в Италии, Тото Кутуньо так нежно и с любовью говорил о русских женщинах, как никто… Алла Борисовна Пугачева – живая легенда российской эстрады, композитор, продюсер, эстрадный режиссер, актриса, телеведущая, которая уже более полувека является самой обсуждаемой медиаперсоной во всем мире.
ВИДЕО ⟩ Незабываемый дуэт: Алла Пугачева и Тото Кутуньо в 2002 году исполнили в Юрмале легендарный хит
Песни Аллы Пугачевой становились практически национальными хитами во многих странах, что позволило ей завоевать статус примадонны. В репертуар Аллы Пугачевой входят 500 песен, а дискография насчитывает порядка 100 сольных альбомов, общий тираж которых достигает 250 млн экземпляров. Тото Кутуньо – знаменитый итальянский певец и композитор.
Он был также известен сотрудничеством с Адриано Челентано, Джо Дассеном, Далидой и другими. Прославился после исполнения песни L’italiano. В 1990-м году стал победителем европейского конкурса Евровидение. Кутуньо – любимец публики во всем мире, а композиции артиста давно разобраны на цитаты. Кто может спеть о женщинах, лучше чем итальянцы? Тото Кутуньо отлично справился со своей задачей! Какая харизма!
Вечная память, Тото Кутуньо! Артиста не стало 22 августа. Ему было 80 лет.