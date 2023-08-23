«Я ездил туда не для того, чтобы посмеяться!» - говорит Кайдо из Раквере, который в прошлом году отправился в Таллинн, чтобы избавиться от алкоголизма с помощью гипноза. Однако, по его словам, это была лишь пустая трата денег. «Я вышел оттуда такой счастливый, что теперь все будет хорошо. Но них**на не наладилось - я до сих пор пью!», пишет Elu24.