Финансовый гороскоп для всех знаков Зодиака на сентябрь 2023 года

Близнецы

Вы станете немного консервативными, отвергая любые нововведения, поэтому начинания первой половины сентября не найдут продолжения в дальнейшем. Самые важные дела, рабочие поездки, разговоры с руководством, особенно о деньгах, планируйте не раньше 16 сентября. В течение всего месяца мысли и настроения будут скакать и менять градус от пресловутого «Все пропало!» до восторженно-наивного «У меня все получится!». Денежные поступления, интересные предложения о сотрудничестве, клиенты и заказчики, появятся во второй половине сентября.

Рак

Много мыслей о работе, в том числе за рубежом. Сентябрь идеально подходит для увольнения и нового начала в профессиональной сфере, сотрудничества с иностранными партнерами. В сентябре лучше избегать крупных финансовых операций, не время для решения жилищных вопросов и имущественных споров, бумажной волокиты. Посвятите этот месяц плавному и неторопливому изучению иностранных языков или другого материала, знание которого поможет произвести хорошее впечатление на потенциальных работодателей.

Лев

Прилив сил и энергии, резко возросшая популярность, пробуждают в вас дух авантюризма. Все силы стоит направить на максимально эффективное времяпрепровождение, сосредоточившись на достижении результатов в профессиональной сфере и карьере. Единственное ограничение - вам следует избегать азартных игр, быть аккуратными и предельно внимательными в финансовых вопросах. Будьте готовы к тому, что конкурентов, завистников и недоброжелателей, станет больше, но, вряд ли, они серьезно вам навредят.

Дева