ДУШЕРАЗДИРАЮЩЕЕ ВИДЕО ⟩ Роман Костомаров вышел на лед впервые после ампутации стоп

По Сети мгновенно разлетелось видео с участием прославленных фигуристов: супругов Романа Костомарова и Оксаны Домниной.

Роман Костомаров, перенесший зимой этого года ампутацию стоп, впервые вышел на лед. Правда, пока без коньков. Но от этого событие не стало менее грандиозным, а зрелище - менее прекрасным, трогательным и душераздирающим одновременно.

Роман Костомаров появился на льду во время шоу в Сочи. Спортсмен вышел к публике после выступления его жены Оксаны Домниной. Под бурные аплодисменты Роман Костомаров прошагал по льду, подошел к Оксане и обнял ее.

«Я могу видеть тебя, я могу слышать тебя, я могу чувствовать тебя, я могу обнять тебя. Я люблю тебя. Я очень тебя люблю», - произнес Роман Костомаров.