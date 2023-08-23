В Сети обсуждают фото Сэма Асгари, сделанные до его отношений с Бритни Спирс

В связи с их с Бритни громким разводом в Сети откопали архивные фотографии, на которых бодибилдера просто не узнать.

Снимки были опубликованы в журнале Men's Health, которому мужчина когда-то давал интервью. Тогда он признался, что его «прошлая жизнь» была непростой: Сэму нечем было платить за обучение, и поэтому он устроился на три работы: продавцом, представителем фитнес-тренера и вышибалой в клубе.

В те времена Сэм спал по 4-5 часов, много нервничал и ел, что попадется под руку, и поэтому стал набирать вес: «Я ел "Доритос" на завтрак, фастфуд, сахар, конфеты, никакого белка, много углеводов и пил сладкую газировку. Мое питание было просто ужасным. Стресс и страх ничего не добиться в совокупности привели меня к депрессии».

Но так больше продолжаться не могло, и он твердо решил изменить свою жизнь. Всего за шесть месяцев сбросил около 40 килограммов и пошел в модельное агентство. Так Сэм и попал на съемки клипа Бритни и больше с ней не расставался.