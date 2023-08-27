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ВОПРОСА НЕТ ⟩ Обгорел при пожаре; в Эстонии говори по-эстонски; политика делает нас идиотами: жители Эстонии о личном

На видео о самом сокровенном
Денис Антонов
, корреспондент-редактор
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В передаче «Вопроса нет» люди, встреченные нами на улице, рассказывают о самом сокровенном. На этот раз больше всего внимания прохожие уделили теории всемирного заговора, знанию эстонского языка и способам продления жизни. Также жители Эстонии возмущались качеством медицины и ратовали за сохранение архитектуры. В ходе встреч ни одному участнику журналистом не было задано ни одного вопроса.

Виктор 

Виктор.
Виктор. Фото: Денис Антонов

Строитель из семьи долгожителей Виктор уверен, что человек может жить здоровым и в твердой памяти до ста лет, если ведет правильный образ жизни.

«Отец у меня умер в сто один год. Рекомендую есть морепродукты и овощи, это очень хорошо для здоровья. Я не пью. Водки вообще не пью. Главное для здоровья - не курить. У меня все друзья и знакомые, кто курил, уже умерли. Я же в пожаре обгорел. Вся голова обгорела, но память есть. Исторические даты все помню, а вот так, по-бытовому, могу и забыть».

Наталья

Наталья.
Наталья. Фото: Денис Антонов

Историк Наталья восхищается архитектурой Таллинна и призывает сохранять не только ее, но и парки города.

«Я по первому образованию историк, поэтому люблю архитектуру, меня очень привлекает Старый город. Очень нравится зелень, природа в городе. Честно хочу сказать, что я недавно побывала в Риге, до этого не была там ни разу, так вот Таллинн очень сильно отличается от нее в лучшую сторону. Надо ценить такое наследие и прикладывать все усилия для его сохранения. Конечно, развивать город, чтобы был лучше и удобнее».

Олег

Олег.
Олег. Фото: Денис Антонов

Инженеру Олегу кажется, что правительству Эстонии как части всемирного правительства выгодно проводить политику нездорового образа жизни. По его мнению, сигареты, марихуана и алкоголь превращает людей в массу, которой удобно управлять.

«Я не могу точно утверждать, но мне кажется, что мировая политика состоит в том, чтобы делать из людей идиотов. Такими проще управлять. В любом обществе есть сильные и слабые личности. Так вот, сильные личности поднимутся, хотя их мало, а  слабыми людьми, этими массами управлять будет легче».

Михаил

Михаил.
Михаил. Фото: Денис Антонов

Сотрудник службы городского хозяйства Михаил недоволен медицинскими услугами и жалуется на практику оказания помощи по телефону.

«Трудно попасть к врачу. Все по телефону. Я считаю, что врач должен осмотреть человека. А сейчас все по телефону и не видя человека он ставит диагноз. Трудно купить лекарства. Просто была ситуация, что у внучки была температура, мы позвонили врачу и начались советы по телефону: вы чаем поите, сделайте то, сделайте это. Это для меня дико. Я считаю, что надо осмотреть ребенка и либо его госпитализировать, либо отправить лечиться домой».

Константин

Константин.
Константин. Фото: Денис Антонов

Технолог пищевого производства Константин уверен, что время разделения на эстоноязычных и русскоязычных осталось в прошлом. Давно все поняли, что язык страны проживания надо знать.

«Мы ментально воспитываемся в семье, это формируется дома. Эту ментальность никак не уберешь. Хотя я давно уже не живу в Эстонии, но у меня здесь родственники, все остальные. По моему мнению, проблема разделения по национальному признаку не так остра, как раньше. На русскоязычных и на эстоноязычных нет уже такого разделения. Я считаю, что все нормальные люди, все эстонцы и все русские понимают, все, кто живут в Эстонии, должны знать язык. Живешь в Эстонии - говори по-эстонски. А мои знакомые эстонцы нормально говорят по-русски».

Игорь

Агроном из Украины Игорь поздравляет свою маму с наступающим днем рождения. Пенсионер считает, что нельзя забывать о словах благодарности своим родителям.

Игорь.
Игорь. Фото: Денис Антонов

«Маму поздравляю, желаю многих лет жизни и всего хорошего. Я помню о ней, что вещи покупала мне, велосипед. Вместе ездили за грибами в лес, купаться ездили. Ездили в Ялту. Там у нас родственники живут, сейчас остались тетя и дядя, но мы к ним уже не ездим, потому что сейчас с Россией конфликт.

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