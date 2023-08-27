В передаче «Вопроса нет» люди, встреченные нами на улице, рассказывают о самом сокровенном. На этот раз больше всего внимания прохожие уделили теории всемирного заговора, знанию эстонского языка и способам продления жизни. Также жители Эстонии возмущались качеством медицины и ратовали за сохранение архитектуры. В ходе встреч ни одному участнику журналистом не было задано ни одного вопроса.
ВОПРОСА НЕТ ⟩ Обгорел при пожаре; в Эстонии говори по-эстонски; политика делает нас идиотами: жители Эстонии о личном
Виктор
Строитель из семьи долгожителей Виктор уверен, что человек может жить здоровым и в твердой памяти до ста лет, если ведет правильный образ жизни.
«Отец у меня умер в сто один год. Рекомендую есть морепродукты и овощи, это очень хорошо для здоровья. Я не пью. Водки вообще не пью. Главное для здоровья - не курить. У меня все друзья и знакомые, кто курил, уже умерли. Я же в пожаре обгорел. Вся голова обгорела, но память есть. Исторические даты все помню, а вот так, по-бытовому, могу и забыть».
Наталья
Историк Наталья восхищается архитектурой Таллинна и призывает сохранять не только ее, но и парки города.
«Я по первому образованию историк, поэтому люблю архитектуру, меня очень привлекает Старый город. Очень нравится зелень, природа в городе. Честно хочу сказать, что я недавно побывала в Риге, до этого не была там ни разу, так вот Таллинн очень сильно отличается от нее в лучшую сторону. Надо ценить такое наследие и прикладывать все усилия для его сохранения. Конечно, развивать город, чтобы был лучше и удобнее».
Олег
Инженеру Олегу кажется, что правительству Эстонии как части всемирного правительства выгодно проводить политику нездорового образа жизни. По его мнению, сигареты, марихуана и алкоголь превращает людей в массу, которой удобно управлять.
«Я не могу точно утверждать, но мне кажется, что мировая политика состоит в том, чтобы делать из людей идиотов. Такими проще управлять. В любом обществе есть сильные и слабые личности. Так вот, сильные личности поднимутся, хотя их мало, а слабыми людьми, этими массами управлять будет легче».
Михаил
Сотрудник службы городского хозяйства Михаил недоволен медицинскими услугами и жалуется на практику оказания помощи по телефону.
«Трудно попасть к врачу. Все по телефону. Я считаю, что врач должен осмотреть человека. А сейчас все по телефону и не видя человека он ставит диагноз. Трудно купить лекарства. Просто была ситуация, что у внучки была температура, мы позвонили врачу и начались советы по телефону: вы чаем поите, сделайте то, сделайте это. Это для меня дико. Я считаю, что надо осмотреть ребенка и либо его госпитализировать, либо отправить лечиться домой».
Константин
Технолог пищевого производства Константин уверен, что время разделения на эстоноязычных и русскоязычных осталось в прошлом. Давно все поняли, что язык страны проживания надо знать.
«Мы ментально воспитываемся в семье, это формируется дома. Эту ментальность никак не уберешь. Хотя я давно уже не живу в Эстонии, но у меня здесь родственники, все остальные. По моему мнению, проблема разделения по национальному признаку не так остра, как раньше. На русскоязычных и на эстоноязычных нет уже такого разделения. Я считаю, что все нормальные люди, все эстонцы и все русские понимают, все, кто живут в Эстонии, должны знать язык. Живешь в Эстонии - говори по-эстонски. А мои знакомые эстонцы нормально говорят по-русски».
Игорь
Агроном из Украины Игорь поздравляет свою маму с наступающим днем рождения. Пенсионер считает, что нельзя забывать о словах благодарности своим родителям.
«Маму поздравляю, желаю многих лет жизни и всего хорошего. Я помню о ней, что вещи покупала мне, велосипед. Вместе ездили за грибами в лес, купаться ездили. Ездили в Ялту. Там у нас родственники живут, сейчас остались тетя и дядя, но мы к ним уже не ездим, потому что сейчас с Россией конфликт.