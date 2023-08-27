ВОПРОСА НЕТ ⟩ Обгорел при пожаре; в Эстонии говори по-эстонски; политика делает нас идиотами: жители Эстонии о личном

Михаил

Михаил. Фото: Денис Антонов

Сотрудник службы городского хозяйства Михаил недоволен медицинскими услугами и жалуется на практику оказания помощи по телефону.

«Трудно попасть к врачу. Все по телефону. Я считаю, что врач должен осмотреть человека. А сейчас все по телефону и не видя человека он ставит диагноз. Трудно купить лекарства. Просто была ситуация, что у внучки была температура, мы позвонили врачу и начались советы по телефону: вы чаем поите, сделайте то, сделайте это. Это для меня дико. Я считаю, что надо осмотреть ребенка и либо его госпитализировать, либо отправить лечиться домой».

Константин

Константин. Фото: Денис Антонов

Технолог пищевого производства Константин уверен, что время разделения на эстоноязычных и русскоязычных осталось в прошлом. Давно все поняли, что язык страны проживания надо знать.

«Мы ментально воспитываемся в семье, это формируется дома. Эту ментальность никак не уберешь. Хотя я давно уже не живу в Эстонии, но у меня здесь родственники, все остальные. По моему мнению, проблема разделения по национальному признаку не так остра, как раньше. На русскоязычных и на эстоноязычных нет уже такого разделения. Я считаю, что все нормальные люди, все эстонцы и все русские понимают, все, кто живут в Эстонии, должны знать язык. Живешь в Эстонии - говори по-эстонски. А мои знакомые эстонцы нормально говорят по-русски».

Игорь

Агроном из Украины Игорь поздравляет свою маму с наступающим днем рождения. Пенсионер считает, что нельзя забывать о словах благодарности своим родителям.

Игорь. Фото: Денис Антонов