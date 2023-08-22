«Он умный мальчик, понял, что что-то не так, и убежал», - говорит Юлия, жительница Каламая, 8-летнему сыну которой в понедельник неизвестный мужчина предложил сладости. «Мы также напоминаем всем остальным родителям, чтобы они говорили своим детям не ходить с незнакомыми людьми и обязательно сообщали об этом родителям», - говорит представитель полиции.
Для подписчиков
ЧУДОВИЩНЫЙ СЛУЧАЙ ⟩ В Каламая незнакомец предлагал восьмилетнему ребенку конфеты и звал к себе домой
«Мой ребенок сегодня в 12 часов дня встретил мужчину с конфетами в районе Тёстузе-Сальме, - пишет Юлия в группе жителей Каламая в Facebook. - Предложи конфеты и позвал пойти с ним. Пожилой мужчина в грязной одежде, красное лицо, седая борода. Темно-зеленая куртка и джинсы с дырками», - предупреждает Юлия других родителей.