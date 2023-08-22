ЧУДОВИЩНЫЙ СЛУЧАЙ ⟩ В Каламая незнакомец предлагал восьмилетнему ребенку конфеты и звал к себе домой

«Он умный мальчик, понял, что что-то не так, и убежал», - говорит Юлия, жительница Каламая, 8-летнему сыну которой в понедельник неизвестный мужчина предложил сладости. «Мы также напоминаем всем остальным родителям, чтобы они говорили своим детям не ходить с незнакомыми людьми и обязательно сообщали об этом родителям», - говорит представитель полиции.