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ЧУДОВИЩНЫЙ СЛУЧАЙ ⟩ В Каламая незнакомец предлагал восьмилетнему ребенку конфеты и звал к себе домой

Кристийна Рейманд
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Ребенок и конфета. Снимок иллюстративный.
Ребенок и конфета. Снимок иллюстративный. Фото: Elmo Riig / Sakala

«Он умный мальчик, понял, что что-то не так, и убежал», - говорит Юлия, жительница Каламая, 8-летнему сыну которой в понедельник неизвестный мужчина предложил сладости. «Мы также напоминаем всем остальным родителям, чтобы они говорили своим детям не ходить с незнакомыми людьми и обязательно сообщали об этом родителям», - говорит представитель полиции.

«Мой ребенок сегодня в 12 часов дня встретил мужчину с конфетами в районе Тёстузе-Сальме, - пишет Юлия в группе жителей Каламая в Facebook. - Предложи конфеты и позвал пойти с ним. Пожилой мужчина в грязной одежде, красное лицо, седая борода. Темно-зеленая куртка и джинсы с дырками», - предупреждает Юлия других родителей.

О произошедшем Юлия узнала, когда вечером вернулась с работы и ее 8-летний сын рассказал эту историю. «Ему предложили сладости и пригласили пройти с ним. Ребенок сказал, что это какой-то наркоман», - рассказывает Юлия. Для 8-летнего ребенка это был первый подобный опыт.

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