ВСПОМИНАЕМ ЛУЧШЕЕ ⟩ Песни умершего Тото Кутуньо, под которые выросло не одно поколение (ВИДЕО)

Сегодня не стало легенды - итальянского певца Тото Кутуньо, чья карьера пошла в гору после победы на Евровидении-1990. Ему было 80 лет, 7 июля артист отметил свой юбилей. Песни Кутуньо по сей день любимы миллионами поклонников по всему миру. Мы решили вспомнить лучшие песни артиста в прощальной подборке. Прощай, Легенда!
Под музыку Кутуньо выросло не одно поколение. Его хиты навсегда в наших сердцах.
Песня, принесшая победу артисту на Евровидении, его суперхитом так и не стала. Но мы не можем ее не послушать в этот грустный день.
Toto Cutugno - Insieme 1992
L'italiano
Песня, без которой не обходится ни один корпоратив. Главный хит Кутуньо.
Serenata
Buonanotte
Solo noi
Soli
О чем же пел Тото Кутуньо в главной своей песне L'italiano?
Конечно, про итальянца, потому что она так называется. А вот ее полный текст в переводе на русский язык.
Позвольте мне спеть
с гитарой в руке.
Позвольте мне спеть,
Я - итальянец.
Доброе утро, Италия, спагетти «аль денте»
и партизан в президентах
с вечной автомагнитолой в правой руке
и канарейкой на окне.
Доброе утро, Италия, с твоими художниками,
с засильем Америки на плакатах,
с песнями о любви от всего сердца,
с женщинами, которые постепенно сбрасывают монашеские покровы.
Доброе утро, Италия.
Доброе утро, Мария,
с глазами полными печали.
Доброе утро, Боже,
знаешь, ведь я тоже существую.
Позвольте мне спеть
с гитарой в руке,
Позвольте мне спеть
песню тихо тихо.
Позвольте мне спеть,
потому что я горд тем,
что я итальянец,
настоящий итальянец.
Доброе утро, Италия, которую не так легко напугать,
с ментоловым кремом для бритья,
с синими костюмами в тонкую белую полоску,
с футбольными обзорами по воскресеньям по ТВ4.
Доброе утро, Италия, с кофе ристретто,
с новыми носками в верхнем ящике комода,
с флагом в прачечной и Фиатом-600 с ржавым кузовом.
Доброе утро, Италия, доброе утро, Мария,
с глазами полными печали.
Доброе утро, Боже,
знаешь, ведь я тоже существую.
Позвольте мне спеть
с гитарой в руке.
Позвольте мне спеть
песню тихо тихо.
Позвольте мне спеть,
потому что я горд тем,
что я итальянец,
настоящий итальянец.
Позвольте мне спеть
с гитарой в руке.
Позвольте мне спеть
песню тихо тихо.
Позвольте мне спеть,
потому что я горд тем,
что я итальянец
настоящий итальянец.