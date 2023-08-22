ВСПОМИНАЕМ ЛУЧШЕЕ ⟩ Песни умершего Тото Кутуньо, под которые выросло не одно поколение (ВИДЕО)

Под музыку Кутуньо выросло не одно поколение. Его хиты навсегда в наших сердцах.

Песня, принесшая победу артисту на Евровидении, его суперхитом так и не стала. Но мы не можем ее не послушать в этот грустный день.

Toto Cutugno - Insieme 1992

L'italiano

Песня, без которой не обходится ни один корпоратив. Главный хит Кутуньо.

Serenata

Buonanotte

Solo noi

Soli

О чем же пел Тото Кутуньо в главной своей песне L'italiano?

Конечно, про итальянца, потому что она так называется. А вот ее полный текст в переводе на русский язык.

Позвольте мне спеть

с гитарой в руке.

Позвольте мне спеть,

Я - итальянец.

Доброе утро, Италия, спагетти «аль денте»

и партизан в президентах

с вечной автомагнитолой в правой руке

и канарейкой на окне.

Доброе утро, Италия, с твоими художниками,

с засильем Америки на плакатах,

с песнями о любви от всего сердца,

с женщинами, которые постепенно сбрасывают монашеские покровы.

Доброе утро, Италия.

Доброе утро, Мария,

с глазами полными печали.

Доброе утро, Боже,

знаешь, ведь я тоже существую.

Позвольте мне спеть

с гитарой в руке,

Позвольте мне спеть

песню тихо тихо.

Позвольте мне спеть,

потому что я горд тем,

что я итальянец,

настоящий итальянец.

Доброе утро, Италия, которую не так легко напугать,

с ментоловым кремом для бритья,

с синими костюмами в тонкую белую полоску,

с футбольными обзорами по воскресеньям по ТВ4.

Доброе утро, Италия, с кофе ристретто,

с новыми носками в верхнем ящике комода,

с флагом в прачечной и Фиатом-600 с ржавым кузовом.

Доброе утро, Италия, доброе утро, Мария,

с глазами полными печали.

Доброе утро, Боже,

знаешь, ведь я тоже существую.

Позвольте мне спеть

с гитарой в руке.

Позвольте мне спеть

песню тихо тихо.

Позвольте мне спеть,

потому что я горд тем,

что я итальянец,

настоящий итальянец.

Позвольте мне спеть

с гитарой в руке.

Позвольте мне спеть

песню тихо тихо.

Позвольте мне спеть,

потому что я горд тем,

что я итальянец