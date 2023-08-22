ПРОЩАЙ, ЛЕГЕНДА! ⟩ Умер Тото Кутуньо

Умер итальянский певец Тото Кутуньо. Ему было 80 лет.
Тото Кутуньо скончался после продолжительной болезни, сообщает агентство Ansa со ссылкой на менеджера исполнителя.
80-летний музыкант скончался сегодня около 16:00 (17:00 по эстонскому времени) в больнице San Raffaele в Милане, куда ранее был госпитализирован. О кончине знаменитости сообщил менеджер певца Данило Манкузо. По его словам, на фоне продолжительной болезни певцу в последние месяцы стало хуже.
Тото (настоящее имя Сальваторре) Кутуньо начал свою музыкальную карьеру в 1960-х годах. Сначала был барабанщиком, затем стал увлекаться джазом и игрой на фортепиано, стал писать свои песни. Попытка создать свою группу Albatros не принесла успеха, и певец начал сольную карьеру, которая и принесла ему всемирную славу. Он 15 раз участвовал в знаменитом фестивале Сан-Ремо, в том числе с песней L'italiano (она же Lasciate Mi Cantare). Она и стала его визитной карточкой.
В 2016 году Тото Кутуньо должен был лететь на Ту-154 из России в Сирию. Этот самолет разбился после взлета. Певец тогда сообщил, что находится в шоке.
Тото Кутуньо любил давать по несколько концертов в одной стране, так, он выступал в Эстонии два года подряд - в 2016 и 2017 году. В Пюхаярве и Хаапсалу.
Концерт Тото Кутуньо 04.06.2016 в Хаапсалу был очень зажигательным и незабываемым:
Жизнь и карьера Тото Кутуньо после 1990 года
- В 1990 году Тото Кутуньо участвует на конкурсе Евровидение 1990 в Загребе с песней Insieme: 1992, повествующей о единстве Европы. Однако, прежде чем песня попала на конкурс, в её текст были внесены изменения. Но всё же Кутуньо получает право выступить на конкурсе и даже выигрывает его, тем самым обеспечив Италии право на проведение «Евровидения» в 1991 году. Ведущими конкурса «Евровидение-1991», проходившего в Риме, были два единственных представителя Италии, выигрывавших конкурс «Евровидение», - Тото Кутуньо и Джильола Чинкветти, победительница конкурса 1964 года.
- После пятилетнего перерыва, в 1995 году, Кутуньо возвращается в Сан-Ремо с песней Voglio andare a vivere in campagna, и в том же году выпускает одноименный альбом. В 1997 году участвовал в фестивале с песней Faccia pulita.
- C 1998 по 2000 год Тото Кутуньо вел на итальянском телевидении программу I fatti vostri, а также продолжал с неизменным успехом гастролировать в разных странах.
- В 2002 году артист выпускает альбом Il treno va, который пользуется большой популярностью во Франции. В 2005 году на фестивале в Сан-Ремо песня Come noi nessuno al mondo в исполнении дуэта Тото Кутуньо — Аннализа Минетти завоёвывает 2-е место.
- В 2008 году Тото Кутуньо снова принимает участие в фестивале. Его песня Un falco chiuso in gabbia занимает 4-е место.
- Весной 2009 года Тото Кутуньо отказывается от концертов из-за обострения тяжелой болезни (онкология) и проходит курс химиотерапии.
- В ноябре 2010 года исполнитель приезжал в Киев и давал концерт вместе с сыном Адриано Челентано, Джакомо.
- В ноябре 2011 года исполнитель снова приехал в Киев и давал очередной сольный концерт вместе с тремя молодыми исполнителями с конкурса «Новая волна».
- В 2016 году, спустя 36 лет, возобновил сотрудничество с Адриано Челентано, написав в сотрудничестве с Фабрицио Берлинчиони песню Ti lascio amore для альбома Le migliori, который был записан совместно с известной итальянской певицей Миной.
- С 19 января 2019 года являлся членом жюри передачи Ora o mai più в Италии.
- Умер 22 августа 2023 года в возрасте 80 лет.