ПРОЩАЙ, ЛЕГЕНДА! ⟩ Умер Тото Кутуньо

Тото Кутуньо скончался после продолжительной болезни, сообщает агентство Ansa со ссылкой на менеджера исполнителя.

80-летний музыкант скончался сегодня около 16:00 (17:00 по эстонскому времени) в больнице San Raffaele в Милане, куда ранее был госпитализирован. О кончине знаменитости сообщил менеджер певца Данило Манкузо. По его словам, на фоне продолжительной болезни певцу в последние месяцы стало хуже.

Тото (настоящее имя Сальваторре) Кутуньо начал свою музыкальную карьеру в 1960-х годах. Сначала был барабанщиком, затем стал увлекаться джазом и игрой на фортепиано, стал писать свои песни. Попытка создать свою группу Albatros не принесла успеха, и певец начал сольную карьеру, которая и принесла ему всемирную славу. Он 15 раз участвовал в знаменитом фестивале Сан-Ремо, в том числе с песней L'italiano (она же Lasciate Mi Cantare). Она и стала его визитной карточкой.

В 2016 году Тото Кутуньо должен был лететь на Ту-154 из России в Сирию. Этот самолет разбился после взлета. Певец тогда сообщил, что находится в шоке.

Тото Кутуньо любил давать по несколько концертов в одной стране, так, он выступал в Эстонии два года подряд - в 2016 и 2017 году. В Пюхаярве и Хаапсалу.

Концерт Тото Кутуньо 04.06.2016 в Хаапсалу был очень зажигательным и незабываемым:

Концерт Тото Кутуньо в Украине Фото: Oleksandr Naumenko/Shutterstock