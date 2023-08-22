Также музыкант с восхищением наблюдал, как оккупанты запускают снаряды по украинским землям, пишет украинский сайт TSN.
Солист группы «Звери», который выступал против войны, поехал на Донбасс развлекать российских оккупантов
Лидер российской группы «Звери» Роман Билык, который ранее осуждал развязанную Россией войну в Украине, неожиданно поехал на Донбасс и поразвлекал там российских оккупантов.
В частности, российский пропагандист Семен Пегов опубликовал кадры, на которых видны исполнитель в каске и бронежилете и гитарист коллектива Герман Осипов. Сначала они с восторгом наблюдали, как оккупанты запускали вражеские снаряды по украинским землям.
После этого Билык и Осипов принялись развлекать российских захватчиков. Они под гитару спели для них песни группы «Звери».
Что интересно, коллектив раньше выступал против войны в Украине, которую враждебно развязала Россия. И на страницах группы были антивоенные высказывания, и сам Билык тоже такие же делал. Также музыканты отказывались выступать в аннексированном Крыму. Из-за этого в РФ «Звери» столкнулись с волной хейта, а концерты коллектива отменяли. Российские активисты даже жаловались на музыкантов и писали заявления, чтобы их проверили на предмет «финансирования ВСУ и дискредитации российских военных».
Отметим, сам Роман Билык в свое время жил в Донецкой области, в частности, в Мариуполе и Киеве. Музыкант признавался в любви украинской столице и давал концерты в Украине.