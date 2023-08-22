Солист группы «Звери», который выступал против войны, поехал на Донбасс развлекать российских оккупантов

Лидер российской группы «Звери» Роман Билык, который ранее осуждал развязанную Россией войну в Украине, неожиданно поехал на Донбасс и поразвлекал там российских оккупантов.

В частности, российский пропагандист Семен Пегов опубликовал кадры, на которых видны исполнитель в каске и бронежилете и гитарист коллектива Герман Осипов. Сначала они с восторгом наблюдали, как оккупанты запускали вражеские снаряды по украинским землям.

После этого Билык и Осипов принялись развлекать российских захватчиков. Они под гитару спели для них песни группы «Звери».

Что интересно, коллектив раньше выступал против войны в Украине, которую враждебно развязала Россия. И на страницах группы были антивоенные высказывания, и сам Билык тоже такие же делал. Также музыканты отказывались выступать в аннексированном Крыму. Из-за этого в РФ «Звери» столкнулись с волной хейта, а концерты коллектива отменяли. Российские активисты даже жаловались на музыкантов и писали заявления, чтобы их проверили на предмет «финансирования ВСУ и дискредитации российских военных».

Фото: Tsn.ua/скриншот