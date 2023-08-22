Вот это шик! На берегу озера Харку открываются общественные сауны

«Идея создания общественных саун была выбрана жителями в рамках проекта народного бюджета, проведенного в прошлом году», - сказал старейшина района Хааберсти Олег Сильянов. «Целью создания общественных саун является развитие чувства общности и популяризация здорового образа жизни. Надеемся, что общественные сауны принесут радость всем любителям банных процедур».

Фото: Промо

На пляже озера Харку будут открыты три сауны. В летний сезон, с 1 июня по 30 сентября, сауны будут бесплатно доступны всем желающим. С 1 октября по 31 мая сауны и открытый бассейн будут использовать любители зимнего плавания, а также их можно будет забронировать всем желающим.

Идея общественных саун была хорошо принята во многих местах. Например, в Финляндии, в Хельсинки действует Сомпасауна, которая стала популярным туристическим объектом.

Так как это общественные сауны, большинство функций, связанных с использованием и уходом за саунами, лежат на самих посетителях - начиная от нагревания сауны и заканчивая уборкой. Так как здесь идет речь о нагреве, следует уделять внимание пожарной безопасности. Также в саунах запрещено курение и употребление алкоголя. Использование саун под собственную ответственность, более подробные правила использования будут доступны на месте.

Фото: Промо

В пятницу на мероприятии по открытию саун выступит музыкант Яан Кирс. Для любителей спорта команда фестиваля Iceswim устроит бассейные забеги.