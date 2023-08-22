Волочкова рассказала о предложении, которое поступило ей от Лукашенко

Балерина Анастасия Волочкова поведала о предложении, которое поступило ей от президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом стало известно из ее интервью Алексею Набросову, сообщает Womanhit.
Так, Анастасия рассказала, что после ее увольнения из Большого театра, ей поступило интересное предложение от Александра Григорьевича.
«На следующий день мне позвонил Лукашенко и говорит: "Анастасия, приезжайте ко мне, я вас сделаю примой своего театра в Минске", ну я понимала, что это невозможно, я ответила: "Я же танцевала у вас, я буду приезжать со своими концертными программами"».
Также балерина заявила, что не вернулась бы в Большой театр «ни при каких обстоятельствах».