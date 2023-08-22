Волочкова рассказала о предложении, которое поступило ей от Лукашенко

Так, Анастасия рассказала, что после ее увольнения из Большого театра, ей поступило интересное предложение от Александра Григорьевича.

«На следующий день мне позвонил Лукашенко и говорит: "Анастасия, приезжайте ко мне, я вас сделаю примой своего театра в Минске", ну я понимала, что это невозможно, я ответила: "Я же танцевала у вас, я буду приезжать со своими концертными программами"».