Гороскоп на 23 августа для всех знаков Зодиака

Весы

Этот день отлично подходит для небольшой увеселительной поездки на природу. Отдых на свежем воздухе поднимет вам настроение, поможет набраться сил для решения накопившихся проблем. В личной жизни существуют определенные трудности, преодоление которых потребует серьезных усилий. Будьте готовы идти навстречу любимому человеку, не игнорируйте его желаний и ожиданий – награда за этот не слишком утомительный труд будет скорой и щедрой.

Не стоит слишком усердствовать в домашних делах, заниматься утомительной работой. Некоторое снижение жизненного потенциала может стать причиной недомогания, а потому нагрузки нужно сократить.

Скорпион

Скорпионам, несколько уставшим за последнее время от напряженной работы, этот день даст возможность восстановить силы. Сейчас вам хочется просто побездельничать, и, к счастью, ситуация позволяет не проявлять чудес энтузиазма и отложить подвиги до более благоприятного момента. Пока же можно разобраться в своих отношениях с близкими людьми, и решить, можно ли изменить их в лучшую сторону, а главное – понять, насколько вам это действительно нужно.

Вы стремитесь к уединению, но все же не сможете избежать нескольких неожиданных встреч – и, к собственному удивлению, искренне им порадуетесь. Это очень благоприятный день для того, чтобы обсудить с кем-то свои проблемы, рассказать, что у вас на душе.

Стрелец