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«Это точно такая же вредная привычка, как пить и курить». Диетолог рассказала, как есть сладости, чтобы не навредить фигуре и здоровью

Limon.ee
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Десерты. Фото иллюстративное.
Десерты. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Украинский врач-диетолог и эндокринолог Наталья Самойленко в интервью, которое 21 августа вышло на YouTube-канале Beauty Dose project, рассказала, как правильно есть сладости, чтобы не навредить фигуре и здоровью, пишет Гордон.

По словам диетолога, сладости нельзя есть на ночь, так как после этого в организме увеличивается уровень инсулина, что перечеркивает все стремления «быть стройной, красивой, здоровой и энергичной». Самойленко отметила, что десерты лучше всего есть в первой половине дня и иногда делать паузы.

«Надо четко понимать свою норму, время приема и кратность за неделю. Ну и качество сладостей имеет значение. Если это сладости, где много сахара, белой муки, маргаринов, трансжиров – это удар ниже пояса, – рассказала эксперт. – Если вы возьмете черный шоколад или печенье, которое сделали собственноручно и точно знаете, что туда положили, вообще не имею ничего против, если иногда такие варианты будут в вашей жизни».

Самойленко подчеркнула, что злоупотребление сладостями может привести к диабету и лишнему весу.

«Это очень вредная привычка, от которой нужно избавиться. Она точно такая же вредная, как пить и курить, – подчеркнула врач. – Чтобы от нее избавиться, нужно иметь цель и что-то делать каждый день, формировать новые полезные привычки».

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