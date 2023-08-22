Украинский врач-диетолог и эндокринолог Наталья Самойленко в интервью, которое 21 августа вышло на YouTube-канале Beauty Dose project, рассказала, как правильно есть сладости, чтобы не навредить фигуре и здоровью, пишет Гордон.
«Это точно такая же вредная привычка, как пить и курить». Диетолог рассказала, как есть сладости, чтобы не навредить фигуре и здоровью
По словам диетолога, сладости нельзя есть на ночь, так как после этого в организме увеличивается уровень инсулина, что перечеркивает все стремления «быть стройной, красивой, здоровой и энергичной». Самойленко отметила, что десерты лучше всего есть в первой половине дня и иногда делать паузы.
«Надо четко понимать свою норму, время приема и кратность за неделю. Ну и качество сладостей имеет значение. Если это сладости, где много сахара, белой муки, маргаринов, трансжиров – это удар ниже пояса, – рассказала эксперт. – Если вы возьмете черный шоколад или печенье, которое сделали собственноручно и точно знаете, что туда положили, вообще не имею ничего против, если иногда такие варианты будут в вашей жизни».
Самойленко подчеркнула, что злоупотребление сладостями может привести к диабету и лишнему весу.
«Это очень вредная привычка, от которой нужно избавиться. Она точно такая же вредная, как пить и курить, – подчеркнула врач. – Чтобы от нее избавиться, нужно иметь цель и что-то делать каждый день, формировать новые полезные привычки».