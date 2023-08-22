Хайди Клум ответила на критику из-за 17-летней разницы в возрасте с мужем

В Instagram Хайди Клум предложила подписчикам задать ей вопросы. Один из фанатов написал супермодели: «Тебе не кажется, что ты годишься Тому в матери, или возраст действительно не имеет значения?»

«Честно говоря, я чувствую это, только когда мне на это указывают», - ответила Хайди Клум.

Модель и ранее комментировала этот вопрос. В 2018 году, когда стало известно о её помолвке с Каулитцем, она заявила: «Мой парень намного моложе меня, многим людям это кажется странным и они постоянно спрашивают меня об этом». По словам супермодели, это единственная ситуация, когда она чувствует, что её попрекают ее возрастом и ей нужно на это ответить. Хайди добавила, что обычно она не задумывается на эту тему. «Вы должны просто жить счастливой жизнью, не слишком беспокоясь о том, что думают люди, потому что от беспокойства у вас будет только больше морщин», - заявила тогда супермодель.

Хайди Клум и Том Каулитц встречались около пяти лет, после чего в 2018 году объявили о помолвке. Год спустя они сыграли свадьбу. Это не первый брак супермодели. С 1997 по 2002 год Хайди была замужем за стилистом Риком Пипино. У неё также есть дочь Лени от отношений с миллионером Флавио Бриаторе. С 2005 по 2012 год она состояла в браке с певцом Силом, от которого у неё трое детей: сыновья Гюнтер и Йохан и дочь Лу.