Блогер из Финляндии поражена ценами в центре Таллинна: в Хельсинки они стоят в три раза дороже!

В минувшие выходные Эстонию посетили финский футболист Микаэль Форсселл и его возлюбленная, блогер Метти. Девушка рассказала в соцсети о том, как она удивлена низкими ценами на срезанные цветы в Таллинне.

«Перед свадьбой мы гуляли по Старому городу Таллинна, и я не могла поверить своим глазами, когда видела эти цены. Например, эти гортензии - 6 евро!? В Хельсинки я заплачу 15-17 евро за один цветок!» - удивляется она на своей странице в Instagram. «Я перееду в Таллинн исключительно из-за дешевых цветов», - говорит Метти. «И заметьте, это цены в туристическом месте», - добавила она, предположив, что в других местах цветы могут стоить еще дешевле.

Hortensiad kuus eurot!? Фото: Kuvatõmmis Instagrami loost

В минувшие выходные в Таллинне состоялась свадьба другого финского футболиста Аки Рийхилахти и эстонской танцовщицы Катри Мякинен. Аки и Катри поженились в субботу в Домском соборе в Таллинне. Именно поэтому финский футболист Микаэль Форсселл приехал в Эстонию со своей возлюбленной.