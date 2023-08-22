В воскресенье, 20 августа, президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой встретился с премьер-министром страны Метте Фредериксен, сообщает Гордон.
ВИДЕО ⟩ «Нотки ревности присутствуют». В Сети обсуждают реакцию Зеленской на объятия ее мужа с премьер-министром Дании Фредериксен
Во время приветствия Зеленский обнял 45-летнюю Фредериксен, задержав ее в своих объятиях. Реакция Зеленской, которая является ровесницей мужа и премьер-министра Дании, попала на видео и стала предметом для обсуждения в Сети.
Супруга украинского президента сперва стояла у него за спиной, а затем, поправив волосы, несколько раз коснулась спины мужа. Все это время президент Украины держал в объятиях премьер-министра Дании.
«Нотки ревности присутствуют, - комментируют пользователи в TikTok реакцию первой леди Украины на объятия ее мужа с Фредериксен.