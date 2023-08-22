ВИДЕО ⟩ «Нотки ревности присутствуют». В Сети обсуждают реакцию Зеленской на объятия ее мужа с премьер-министром Дании Фредериксен

Во время приветствия Зеленский обнял 45-летнюю Фредериксен, задержав ее в своих объятиях. Реакция Зеленской, которая является ровесницей мужа и премьер-министра Дании, попала на видео и стала предметом для обсуждения в Сети.

Супруга украинского президента сперва стояла у него за спиной, а затем, поправив волосы, несколько раз коснулась спины мужа. Все это время президент Украины держал в объятиях премьер-министра Дании.