ВИДЕО ⟩ Прямо как Bentley: смелая водительница таллинского автобуса взорвала Сеть

Если вы еще не видели, скорее - к приятному. Вот оно, забавное видео от Ирины из соцсети TikTok. Видеоролик завершается тоже очень необычно: «Да, да, уже едем!» - сказала Ирина.

Комментаторы очень тепло отреагировали на видеоролик, буквально завалили Ирину комплиментами. И это только в TikTok, также видео набрало вирусную популярность в Instagram и Facebook.

«В Таллинне самые лучшие водители автобусов», - написала Ольга Ж.

«Я жду автобус. Так же водитель автобуса», - прокомментировал пользователь с ником Хлебушек.

«Зато дверь с кнопки открывается, а не как у бентли», - пошутил пользователь с ником чел.

Аноним написал: «То чувство, когда автобус круче».

В комментариях пользователи делали комплименту женщине-водителю. Некоторые комментаторы вспомнили, на каком маршруте автобуса видели Ирину. Но не обошлось без шуток про то, почему у нас автобусы часто опаздывают.

«Этот автобус стоит дороже, чем бентли, а если ты пассажир, то у тебя транспорт дороже бентли с личным водителем», - пошутил один из пользователей.

Редакция Limon.ee связалась с самой Ириной Хямяляйнен, чтобы узнать, каково это, проснуться знаменитой.

Совсем недавно за баранкой!