ВИДЕО ⟩ Прямо как Bentley: смелая водительница таллинского автобуса взорвала Сеть

Сможет ли когда-нибудь таллиннский общественный транспорт достичь такого уровня, что даже обладатели новеньких Bentley побросают свои автомобили и пересядут на автобусы? Всё возможно, потому что в TLT порталу Limon.ee сообщили, что стремятся к этому. Водитель столичного автобуса Ирина Хямяляйнен наделала много шума, записав вирусное видео на тему «Bentley vs автобус Solaris». Оно собрало в общей сложности более 100 тысяч просмотров в социальных сетях.
Если вы еще не видели, скорее - к приятному. Вот оно, забавное видео от Ирины из соцсети TikTok. Видеоролик завершается тоже очень необычно: «Да, да, уже едем!» - сказала Ирина.
@busdriveriha #asmr #buss #bussijuht #водительавтобуса #любимаяработа #estonia #tallinn ♬ оригинальный звук - Irina Hämäläinen
Комментаторы очень тепло отреагировали на видеоролик, буквально завалили Ирину комплиментами. И это только в TikTok, также видео набрало вирусную популярность в Instagram и Facebook.
«В Таллинне самые лучшие водители автобусов», - написала Ольга Ж.
«Я жду автобус. Так же водитель автобуса», - прокомментировал пользователь с ником Хлебушек.
«Зато дверь с кнопки открывается, а не как у бентли», - пошутил пользователь с ником чел.
Аноним написал: «То чувство, когда автобус круче».
В комментариях пользователи делали комплименту женщине-водителю. Некоторые комментаторы вспомнили, на каком маршруте автобуса видели Ирину. Но не обошлось без шуток про то, почему у нас автобусы часто опаздывают.
«Этот автобус стоит дороже, чем бентли, а если ты пассажир, то у тебя транспорт дороже бентли с личным водителем», - пошутил один из пользователей.
Редакция Limon.ee связалась с самой Ириной Хямяляйнен, чтобы узнать, каково это, проснуться знаменитой.
Совсем недавно за баранкой!
Ирина работает в компании TLT всего-ничего - около четырех с половиной месяцев, кажется, она и пришла в эту фирму, чтобы популяризовать общественный транспорт в столице. После такого видео, безусловно, пассажиров станет больше. Быть может, и пробки исчезнут со столичных дорог, потому что все будут искать Ирину?
«На мою ежедневную жизнь ролик повлиял таким образом, что иногда подходят в автобусе пассажиры и интересуются, мой ли тик-ток, и говорят спасибо за позитивное видео. Это здорово, особенно меня радует, что так много открытых и позитивных людей. В фирме тоже отреагировали хорошо. Позвонили, поблагодарили», - говорит водитель Ирина Хямяляйнен.
Это не единственное шуточное видео на странице женщины-водителя, она выставила еще несколько веселых роликов, которые тоже сумели поднять настроение пользователем соцсети TikTok. А еще Ирина поделилась главным секретом: «Несмотря на всю гламурность ситуации, семечки в перерыве для водителя автобуса - это святое дело!»
@busdriveriha Не смотря на всю «гламурность» ситуации, семечки в перерыве для водителя автобус- это святоедело! 🤪🤗😂 #buss #bussijuht #водительавтобуса #любимаяработа #estonia #tallinn #busdriver ♬ LOOK AT ME - sanika • skywvker
TLT: «Мы делаем всё для того, чтобы таллиннские автобусы были такими же удобными и безопасными, как Bentley»
Мы также связались с работодателем Ирины, у которого тоже оказалось потрясающее чувство юмора.
«В компании TLT четко регламентировано, что материалы, размещаемые в социальных сетях, должны соответствовать нашей главной цели - предоставлять жителям города самый лучший и комфортный общественный транспорт. Этот юмористический ролик - хороший пример того, что наши сотрудники думают вместе с нами о том, как улучшить наши услуги. Со своей стороны мы сделаем всё возможное, чтобы таллиннские автобусы не уступали Bentley по уровню комфорта и безопасности.
Сотрудница компании получила разрешение на съемку видеоролика, поскольку мы надеемся, что непринужденный подход к теме заставит некоторых женщин задуматься о том, что, возможно, именно в автобусном парке они смогут реализовать свой потенциал.
Конечно, создание одного смешного ролика не является причиной задержек автобусов. У водителей автобусов есть расписание, по которому они работают. Есть перерывы на отдых и обед, которые при желании можно использовать для общения в социальных сетях.
Движение автобусов нарушается из-за масштабных дорожных работ в городе, но даже в этом случае оно не является катастрофическим, и даже в часы пик автобусы задерживаются максимум на 5-10 минут, в то время как автомобили стоят в пробках гораздо дольше», - сказал директор по обслуживанию клиентов компании TLT Ханнес Фальтен.