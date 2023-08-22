Вт, 22.08.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

ВИДЕО ⟩ Мистическая «волна» повалила огромную топлу фанатов на концерте Ланы Дель Рей

Геттер Трумси
Facebook Twitter
Comments
Лана Дель Рей.
Лана Дель Рей. Фото: Casey Flanigan/IS/MPI/Capital Pictures/Scanpix

«Их сразил святой дух», - такова одна из нескольких теорий, выдвинутых в социальных сетях для объяснения произошедшего на концерте американской певицы Ланы Дель Рей, пишет Elu24.

На прошлой неделе, 17 августа, американская певица Лана Дель Рей выступила в столице Мексики. Во время одной из песен по залу пронеслась мистическая «волна», которая повалила сотни поклонников.

Видео этого, на первый взгляд, мистического момента моментально разлетелось по миру, и вместе с тем начали появляться самые разные реакции и различные теории заговора.

«Я был на многих концертах. Никогда не видел ничего подобного», - написал пользователь социальной сети X (бывший Twitter - прим. ред.), сообщает unilad.com. «Люди так не падают», - добавил другой.

А кто-то посчитал произошедшее сверхъестественным: «Злые души и демонические энергии действительно существуют!»

«Мистическая энергия повалила публику на концерте Ланы Дель Рей. Кто-нибудь может объяснить?» - спрашивают в социальных сетях.

На самом деле, объяснение очень простое. Это постепенное падение аудитории, когда один человек падает на другого, а тот, в свою очередь, на третьего, и так далее.

Это может происходить на мероприятиях, где количество посетителей не контролируется, и возникает эффект домино. «Это очень легко происходит, когда вы находитесь в толпе, где люди прижимаются друг к другу», - пояснил профессор, изучающий вопросы безопасности публики.

Хотя существует научное объяснение этому явлению, многие относятся к нему скептически. «Постепенное падение зрителей не происходит таким образом. Любой, кто бывал в большой толпе, поймет разницу», - утверждает один из комментаторов.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх