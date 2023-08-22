ВИДЕО ⟩ Мистическая «волна» повалила огромную топлу фанатов на концерте Ланы Дель Рей

«Их сразил святой дух», - такова одна из нескольких теорий, выдвинутых в социальных сетях для объяснения произошедшего на концерте американской певицы Ланы Дель Рей, пишет Elu24.
На прошлой неделе, 17 августа, американская певица Лана Дель Рей выступила в столице Мексики. Во время одной из песен по залу пронеслась мистическая «волна», которая повалила сотни поклонников.
Видео этого, на первый взгляд, мистического момента моментально разлетелось по миру, и вместе с тем начали появляться самые разные реакции и различные теории заговора.
«Я был на многих концертах. Никогда не видел ничего подобного», - написал пользователь социальной сети X (бывший Twitter - прим. ред.), сообщает unilad.com. «Люди так не падают», - добавил другой.
А кто-то посчитал произошедшее сверхъестественным: «Злые души и демонические энергии действительно существуют!»
JUST IN: Mysterious Energy wave hits crowd at a Lana Del Rey Concert knocking massive amount of people to the ground…— Chuck Callesto (@ChuckCallesto) August 20, 2023
CAN ANYONE EXPLAIN THIS? pic.twitter.com/qfPkMYQ0Bc
«Мистическая энергия повалила публику на концерте Ланы Дель Рей. Кто-нибудь может объяснить?» - спрашивают в социальных сетях.
На самом деле, объяснение очень простое. Это постепенное падение аудитории, когда один человек падает на другого, а тот, в свою очередь, на третьего, и так далее.
Это может происходить на мероприятиях, где количество посетителей не контролируется, и возникает эффект домино. «Это очень легко происходит, когда вы находитесь в толпе, где люди прижимаются друг к другу», - пояснил профессор, изучающий вопросы безопасности публики.
Хотя существует научное объяснение этому явлению, многие относятся к нему скептически. «Постепенное падение зрителей не происходит таким образом. Любой, кто бывал в большой толпе, поймет разницу», - утверждает один из комментаторов.
Different camera footage from Lana Del Rey Concert.— Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) August 21, 2023
This is truly bizarre - what do you think caused this? pic.twitter.com/Fcr8UK0642