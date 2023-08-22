БОЛЬШЕ НЕ ПЛЮС-САЙЗ? ⟩ Модель Эшли Грэм кардинально похудела и похвасталась фигурой

В своем Instagram знаменитость опубликовала кадры, на которых показала, как утром пьет чай в постели. Грэм предстала перед камерой в бежевом обтягивающем мини-платье с немалым разрезом в районе декольте. Наряд удачно подчеркнул фигуру и формы звезды.
Однако благодаря обтягивающему платью подписчики плюс-сайз модели обратили внимание на ее внешний вид. В частности, фанаты были удивлены, что их кумир сильно похудела. В основном модель засыпали комплиментами относительно ее нового внешнего вида, однако нашлись и те, кто не оценил похудение Грэм.
«Ого, какая худенькая!» «Еще немного, и она больше не будет моделью плюс-сайз. Но она все равно прекрасна!» «Слишком уже похудела», - пишут пользователи в Instagram под видео модели.