БОЛЬШЕ НЕ ПЛЮС-САЙЗ? ⟩ Модель Эшли Грэм кардинально похудела и похвасталась фигурой

В своем Instagram знаменитость опубликовала кадры, на которых показала, как утром пьет чай в постели. Грэм предстала перед камерой в бежевом обтягивающем мини-платье с немалым разрезом в районе декольте. Наряд удачно подчеркнул фигуру и формы звезды.

Однако благодаря обтягивающему платью подписчики плюс-сайз модели обратили внимание на ее внешний вид. В частности, фанаты были удивлены, что их кумир сильно похудела. В основном модель засыпали комплиментами относительно ее нового внешнего вида, однако нашлись и те, кто не оценил похудение Грэм.