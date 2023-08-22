ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Ласнамяэ посетителей ресторана накормили испанской паэльей. Вы только взгляните на эти креветки!

Те, кто бывали в Испании, точно знают, что нужно людям для хорошего отдыха - мастер-класс от шеф-повара, а также, паэлья, сангрия, тапас, крем каталана и даже гаспачо!

«Лето выдалось так себе..., но не в Kitchen Rõõm! 18.08. на террасе ресторана по многочисленным просьбам состоялся самый жаркий испанский вечер! Во главе c одним из лучших шеф-поваров Эстонии - Евгением Генераловым», - сказали порталу Limon.ee в ресторане.

Гости вместе с ним с радостью приготовили паэльую и насладились ей. Кадры этого аппетитного действа оказались в распоряжении нашей редакции, с нетерпением хотим ими с вами поделиться!