Точное попадание: три самых наглых знака Зодиака. Согласны?

Рассчитывать на сладкую ложь с этими товарищами не приходится...
Прямота в отношениях считается позитивным качеством. С другой стороны, некоторым сложно понять, где проходит грань между честностью и обычным хамством, пишет Cluber.
3 место. Раки
На третьем месте расположились Раки. Представители этого знака Зодиака известны своей непосредственностью, а еще тем, что дольше других остаются детьми. Зная их характерные особенности несложно понять, почему именно Раки открывают наш топ-лист самых наглых и бестактных знаков Зодиака.
Справедливости ради заметим, что они не столь наглы, как именно бестактны. Но оправдать их тоже можно, ведь все их подколы и замечания, как правило, делаются не со зла, а просто потому, что Раки — неисправимые дети, которые зачастую не думают, прежде чем что-то сказать. Понимание, что даже самую неудобную правду можно преподнести более мягко, а возможно, и просто промолчать, к Ракам приходит лишь с опытом (читайте также: 5 типажей женщин, которым трудно найти любовь и выйти замуж).
2 место. Стрельцы
Второе место в нашем списке наглых и бестактных знаков Зодиака занимают Стрельцы. Они известны своей открытостью, однако далеко не всегда понимают, что излишняя откровенность может привести к тому, что они будут делиться резкими замечаниями без веской на то причины. Особенно учитывая тот факт, что они склонны сначала говорить, и только потом думать о последствиях своих высказываний.
Справедливо будет заметить, что злого умысла Стрельцы никогда не преследуют и не ставят целью кого-то оскорбить, просто так получается. Если вам нужен объективный совет, и вы готовы услышать правду в любом, даже самом грубом виде — смело обращайтесь к Стрельцу. Если же хотите послушать дифирамбы в свой адрес, то, наоборот, поищите совета у других людей, но не у Стрельцов.
1 место. Овны
Ну, а кто же занял первое место в нашем списке наглых и бестактных знаков Зодиака? Это Овны. Это тот знак, у которого честность в крови. Люди, появившиеся на свет под этим созвездием, от рождения не способны врать. А потому не стоит удивляться тому, что на каждый, порой даже самый неудобный вопрос, они выкладывают всю правду-матку (читайте также: Всегда за правду: 5 самых справедливых знаков Зодиака).
Услышали, что платье вас полнит или получили море критики в свой адрес за несущественный проступок? Поздравляем! Вы просто решились выдать все Овну. Сами же представители этого знака Зодиака привыкли оправдывать себя тем, что мир для них поделен на черное и белое, на правду и ложь. А как мы помним, честность у Овнов в крови, потому и рассчитывать на сладкую ложь с этими товарищами не приходится.