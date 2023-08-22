Точное попадание: три самых наглых знака Зодиака. Согласны?

Прямота в отношениях считается позитивным качеством. С другой стороны, некоторым сложно понять, где проходит грань между честностью и обычным хамством, пишет Cluber.

3 место. Раки

На третьем месте расположились Раки. Представители этого знака Зодиака известны своей непосредственностью, а еще тем, что дольше других остаются детьми. Зная их характерные особенности несложно понять, почему именно Раки открывают наш топ-лист самых наглых и бестактных знаков Зодиака.

Справедливости ради заметим, что они не столь наглы, как именно бестактны. Но оправдать их тоже можно, ведь все их подколы и замечания, как правило, делаются не со зла, а просто потому, что Раки — неисправимые дети, которые зачастую не думают, прежде чем что-то сказать. Понимание, что даже самую неудобную правду можно преподнести более мягко, а возможно, и просто промолчать, к Ракам приходит лишь с опытом (читайте также: 5 типажей женщин, которым трудно найти любовь и выйти замуж).

2 место. Стрельцы

Второе место в нашем списке наглых и бестактных знаков Зодиака занимают Стрельцы. Они известны своей открытостью, однако далеко не всегда понимают, что излишняя откровенность может привести к тому, что они будут делиться резкими замечаниями без веской на то причины. Особенно учитывая тот факт, что они склонны сначала говорить, и только потом думать о последствиях своих высказываний.