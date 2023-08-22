ВИДЕО ⟩ «Просто будь собой»: талантливая певица из Таллинна Anna Curly в день выхода клипа родила сына

«Этой песней я хотела напомнить о том, что не стоит бояться проявляться, светить, быть искренней, настоящей и честной, принимать себя разной, а когда грустно и тяжело, не забывать, что всё это временно и обязательно изменится!» - комментирует выход клипа и песни на русском языке Anna Curly.

Идея Анны была такой: пригласить для новой версии, помимо музыкантов из своего ретро-джазового коллектива Anna Curly Swing Band, - Сергея Шегурова и Индрека Тетсманна, участников второго сезона шоу ETV+ «Народ поет» (2020), где Anna Curly тоже участвовала.

В итоге, к записи песни и видеосъемкам присоединились еще две певицы - Ариана Арутюнян и Юлия Неуманн, а также гитарист, основатель группы «Маши и медведи» Сассь Аамисепп и актер, радио- и телеведущий Александр Кучмезов.

«Все мы поем в разных стилях и каждый интересен и силен в чем-то своем. Поэтому мне и хотелось предоставить в этой песне возможность каждому показать себя», - говорит артистка.

«Какие-то строки в песне я специально делала для Арианы или Юлии, какие-то моменты клипа - индивидуально сочиняла для наших мужчин-участников. Кстати, мой муж уже в третий раз тоже помогает мне с подготовкой и сам снимается в видео, у него забавная, но очень милая роль!»