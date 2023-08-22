ЯРКАЯ ГАЛЕРЕЯ ⟩ Юная певица L'era из Таллинна произвела фурор на красной дорожке в Казахстане

Юные таланты из нескольких стран собрались в городе Актобе (Казахстан) на V детский вокальный фестиваль-конкурс Baqytty Bala, ослепительно красивая участница в этот раз была и из Эстонии - нашу страну на конкурсе представила юная певица L'era. Смотрите галерею, особенно обратите внимание на платье певицы!
В этом году заявки на участие в международном проекте подали более 250 участников из Казахстана и стран ближнего и дальнего зарубежья. По результатам 1-го этапа, который проходил дистанционно, было рассмотрено более 250 заявок. Были отобраны 20 самых сильных вокалистов. В финальном оффлайн-туре они исполнили 2 композиции: песню на родном языке и мировой хит. Оценивали мастерство юных талантов известные представители сферы культуры.
Фестиваль Baqytty Bala - масштабный проект детского творчества, ставший брендом города Актобе. Целью конкурса является выявить и поддержать талантливых ребят, которые будут пропагандировать национальные ценности своего народа, следуя по стопам одного из всемирно известных звезд - актюбинца Димаша Кудайбергена, который является патроном этого конкурса.
Нашу страну с достоинством представила юная, талантливая, уже известная не только в нашей стране, но и за рубежом, певица Валерия Савчук (известная под творческим псевдонимом L' era). О том, что Лера прошла в двадцатку финалистов она узнала, готовясь к конкурсу в Италии, где получила GRAND PRIX.
«Я была очень рада, что среди огромного количества заявок комиссия выбрала именно меня. Мне было очень приятно при встрече и знакомстве с другими участниками рассказать о своей стране, где она находится, какая она красивая и пригласить их к нам в гости в Эстонию на конкурс Tallinn Voice в мае 2024 года».
«Baqytty Bala - один из лучших конкурсов, на котором я побывала, - говорит мать Валерии педагог Елена Савчук. - Организация на высочайшем уровне. Внимательность, важность и заинтересованность в каждом родителе и конкурсанте чувствовалось с самого начала, еще в Таллинне. Мы были окружены большим вниманием и любовью как почетные гости».
Неделя для участников и их родителей была интересной и насыщенной: репетиции и конкурс, жеребьевка и экскурсии, мастер-класс, гала-концерт и гала-ужин. Потрясающий зал, прекрасная сцена, звук, свет, оформление было продумано до мелочей. Команда парикмахеров и визажистов работала на всех этапах-турах с каждым участником, делая образ каждого законченным. Образ для Валерии был придуман еще в Эстонии и в этом заслуга друга семьи дизайнера Елены Гульпа. Платье для I тура, где Валерия исполняла песню на родном языке - Vaikus, полностью отражало красоту нашего прекрасного города Таллинна. Платье произвело фурор на красной дорожке в день гала-концерта и было удостоено вниманием телевидения и фоторепортеров.
Итоги V юбилейного конкурса Baqqytty Bala были подведены 16 августа. Валерия заняла почетное 3 место и получила подарки и денежный приз в размере 250 000 тнг (около 500 евро).
Награду юной артистке вручил отец Димаша Кудайбергена. Главный приз фестиваля, гран-при в размере 1 миллиона тенге (2 000 евро) получила Айым Бекмурат из Актау.
Редакция Limon.ee поздравляет Валерию с третьем местом на международном конкурсе и желает успехов во всех начинаниях!