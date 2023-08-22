ЯРКАЯ ГАЛЕРЕЯ ⟩ Юная певица L'era из Таллинна произвела фурор на красной дорожке в Казахстане

В этом году заявки на участие в международном проекте подали более 250 участников из Казахстана и стран ближнего и дальнего зарубежья. По результатам 1-го этапа, который проходил дистанционно, было рассмотрено более 250 заявок. Были отобраны 20 самых сильных вокалистов. В финальном оффлайн-туре они исполнили 2 композиции: песню на родном языке и мировой хит. Оценивали мастерство юных талантов известные представители сферы культуры.

L'era во время конкурса на сцене к Казахстане Фото: Личный архив автора

Фестиваль Baqytty Bala - масштабный проект детского творчества, ставший брендом города Актобе. Целью конкурса является выявить и поддержать талантливых ребят, которые будут пропагандировать национальные ценности своего народа, следуя по стопам одного из всемирно известных звезд - актюбинца Димаша Кудайбергена, который является патроном этого конкурса.

Нашу страну с достоинством представила юная, талантливая, уже известная не только в нашей стране, но и за рубежом, певица Валерия Савчук (известная под творческим псевдонимом L' era). О том, что Лера прошла в двадцатку финалистов она узнала, готовясь к конкурсу в Италии, где получила GRAND PRIX.

«Я была очень рада, что среди огромного количества заявок комиссия выбрала именно меня. Мне было очень приятно при встрече и знакомстве с другими участниками рассказать о своей стране, где она находится, какая она красивая и пригласить их к нам в гости в Эстонию на конкурс Tallinn Voice в мае 2024 года».