ВИДЕО ⟩ Эстонские поклонники помогли Светлане Лободе подарить новый дом украинцам, чье жилье разрушила война

21 марта 2022 года в деревянный дом, где жила медсестра киевского «Охматдета» Елена со своим мужем и дочерью, попал осколок от российского «Града». Собственноручно построенное жилье сотлело в считанные минуты - пожарные, прибывшие по вызову, обнаружили лишь кучу металлолома и фундамент.

О трагедии, произошедшей рядом с родным Ирпенем, Светлана Лобода случайно узнала из новостей. Тогда же и решила отыскать семью и помочь - направить средства от прослушиваний своего нового альбома Made in U со всего мира на новое жилье для Елены, ее мужа и дочери. После трагедии семья переехала в самодельный фургон, рядом с остатками прежнего дома.

Светлана Лобода с семьей, получившей новый дом. Фото: Промо

К сумме от прослушивания альбома певица также добавила вырученные средства с гастрольного тура по Германии. Присоединился к сбору и фонд-партнер SaveHome, который выделил дополнительные 400 000 гривен (10 тысяч евро), а также разработал план действий и скоординировал строительство нового жилья за 4 месяца.

Общая стоимость дома, построенного по новейшей каркасной технологии, составляет почти 2 000 000 гривен (50 тысяч евро).

«Дом построен, и сегодня для меня это большой праздник, я очень счастлива! Хочу поздравить и обнять Елену, ее мужа и дочку. А также хочу поблагодарить поклонников со всего мира за то, что сделали это возможным. Новое жилье - это очень трогательно. Пусть это станет началом новой светлой, теплой, мирной главы в истории их прекрасной семьи», - прокомментировала Лобода, приехавшая посмотреть результат.

Вместе с домом россияне уничтожили и всё нажитое имущество Елены - бытовую технику, мебель и одежду. Сегодня Светлана Лобода вместе с благотворительными фондами продолжает работать над обеспечением семьи всем необходимым для комфортной жизни.

«Сейчас планируем забрать к нам еще и мать мужа, которая проживает в Херсонской области, там очень опасно, идут боевые действия, а ее дома тоже не стало. Будем жить большой семьей. Главное - уют, комфорт и гармония. Для нас это будет шаг в новую жизнь», - призналась Лободе сама Елена.