Бесплатный концерт в Нымме оказался не таким уж и бесплатным: десятки водителей получили штрафы за парковку

Старейшина Нымме Кармо Кури сказал порталу Elu24, что в момент проведения мероприятия в районе не было разрешено парковаться в зеленой зоне. Однако он в очередной раз опроверг утверждение о том, что именно он вызвал МуПо, чтобы те выписывали штрафы.

«Советник по культуре управы района Нымме, отвечающий за организацию культурных мероприятий, обязан согласовывать свои действия с МуПо перед любым крупным мероприятием и привлекать муниципальную полицию для обеспечения порядка. В июле МуПо согласовала присутствие на концерте велоэкпажа, в задачу которого входило регулирование движения и обеспечение порядка на концертной площадке», - пояснил Кури.

Утверждается, что штраф был обнаружен и на автомобиле коллектива Terminaator. Фото: фото читателя

«Цель вызова не заключалась в том, чтобы вызвать полицейских для штрафования кого-либо. Мне трудно поверить, что сотрудники МуПо действительно утверждали, что старейшина района вызвал их, чтобы те стали штрафовать. Я не общался с МуПо перед концертом и не отдавал никаких распоряжений. Свое возмущение штрафами я выразил, когда шел домой после концерта и заметил штрафы. Это было сделано по телефону оперативным сотрудником МуПо. Очень жаль, что выписанные штрафы испортили прекрасное впечатление от концерта как для некоторых посетителей, так и для группы», - пояснил Кури.