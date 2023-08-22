20 августа в парке Вабадузе в Нымме (Таллинн) состоялся бесплатный концерт, на котором зажигала популярная эстонская группа Terminaator. Однако концерт закончился штрафами за парковку для десятков посетителей. «Старейшина района вызвал на место МуПо», - заявили штрафованные посетители в социальных сетях. Однако старейшина района Нымме Кармо Кури, на которого обрушилась лавина критики, опровергает эти домыслы. «Я выразил свое возмущение по поводу штрафов, когда шел домой после концерта и заметил их», - говорит он.
Бесплатный концерт в Нымме оказался не таким уж и бесплатным: десятки водителей получили штрафы за парковку
«Как же так произошло, что чудесный праздничный вечер закончился позорными штрафами?» - кто-то спросил в группе жителей Нымме в Facebook. «Управа Нымме организовала мероприятие бесплатно, но не организовала парковку, и МуПо смогла собрать деньги со всех, кто припарковался на обочине во время концерта», - отметил один из участников Facebook-сообщества.
«Видимо это в честь праздника люди обнаружили желтую квитанцию под лобовым стеклом после концерта», - сказал другой. Как сообщается, десятки водителей, припарковавшихся в зеленой зоне, были оштрафованы.
«Два сотрудника МуПо заявили, что их вызвал старейшина района, чтобы они выписали штрафы. Кармо (Кармо Кури, старейшина района Нымме - прим.ред.) говорит, что он не вызывал с этой целью, а вызвал, чтобы сотрудники МуПо начали регулировать парковку!» - утверждают несколько человек в комментариях под постом.
Под постом Facebook-сообщества разгорелась жаркая дискуссия. «Я видел всякий идиотизм. Но такого идиотизма я не видел никогда!» - говорит один. «Всех оштрафовали! Вот это уровень!» - отмечает другой. Сообщается, что участники коллектива Terminaator, выступавшие на концерте, также были оштрафованы.
В комментариях также высказывается Райнер Вакра. «Во-первых, логично, что даже если кто-то жаловался злонамеренно, МуПо должна понимать, что такой штраф нецелесообразен. Во-вторых, нелогично, что старейшина района призывает МуПо штрафовать. В-третьих, я верю, что завтра эти штрафы будут отменены, что смягчит ситуацию, но в любом случае это бессмысленная глупость. В-четвертых, я заканчиваю на оптимистической ноте: может быть, в следующий раз чему-то научатся», - пишет Вакра.
Старейшина Нымме Кармо Кури сказал порталу Elu24, что в момент проведения мероприятия в районе не было разрешено парковаться в зеленой зоне. Однако он в очередной раз опроверг утверждение о том, что именно он вызвал МуПо, чтобы те выписывали штрафы.
«Советник по культуре управы района Нымме, отвечающий за организацию культурных мероприятий, обязан согласовывать свои действия с МуПо перед любым крупным мероприятием и привлекать муниципальную полицию для обеспечения порядка. В июле МуПо согласовала присутствие на концерте велоэкпажа, в задачу которого входило регулирование движения и обеспечение порядка на концертной площадке», - пояснил Кури.
«Цель вызова не заключалась в том, чтобы вызвать полицейских для штрафования кого-либо. Мне трудно поверить, что сотрудники МуПо действительно утверждали, что старейшина района вызвал их, чтобы те стали штрафовать. Я не общался с МуПо перед концертом и не отдавал никаких распоряжений. Свое возмущение штрафами я выразил, когда шел домой после концерта и заметил штрафы. Это было сделано по телефону оперативным сотрудником МуПо. Очень жаль, что выписанные штрафы испортили прекрасное впечатление от концерта как для некоторых посетителей, так и для группы», - пояснил Кури.
Однако, по признанию Кури, это мероприятие сделало их более опытными. «В будущем мы будем привлекать волонтеров для помощи в организации движения. А на концерт мы предлагали прийти пешком, на велосипеде или общественном транспорте, а также выделить время на посещение ярмарки в Нымме, но зрители приехали издалека и на машинах, и нам нужно это понимать и в будущем организовать парковку соответствующим образом».
Парковая зона и 45 предупредительных штрафов
Меэли Хунт, специалист по связям с общественностью МуПо, сообщила редакции, что МуПо была вызвана на концертную площадку для контроля и обеспечения общественного порядка, а не для организации или регулирования парковки, как утверждает старейшина района. Кроме того, в МуПо якобы поступило три звонка от местных жителей по поводу неправильной парковки и нарушения общественного порядка. В общей сложности, по словам Хунт, было выписано 45 предупредительных штрафов. «Три письменных предупреждения и множество устных разъяснений, после которых никаких штрафов не выписывалось, когда человек осознал свое нарушение и припарковал свой автомобиль в другом месте», - сказала Хунт.
«Поскольку речь идет о парковой зоне, разрешение на проведение публичного мероприятия сопровождалось конкретным требованием Агентство по окружающей среде: организатор должен обеспечить соблюдение правил охраны заповедных парков, дендрариев и лесных массивов. Обеспечить соблюдение правил охраны окружающей среды, парков и охраняемых территорий. Не повреждать травянистые насаждения, - сказана Хунт. - Наш патруль также действовал исходя из этого».