Оставляют за собой разбитые сердца: пять имен роковых женщин, которых невозможно забыть

Веселая, добрая и общительная Маргарита покоряет сердца именно своей открытостью. С ней любой человек становится немного счастливее. Мужчины ценят ее за то, что она способна поддержать их в трудный момент и вдохновить. Маргарите даже особо стараться не нужно. Девушка хорошо разбирается в психологии и может применять некоторые техники в реальной жизни.

От нее исходит особое обаяние, которое буквально влюбляет людей в нее. Девушка с большим уважением относится к себе и не будет подпускать к сердцу обманщиков и любвеобильных мужчин. Она лишь вскружит им голову и надолго останется в памяти.

Николь - выбирает состоятельных мужчин

Эти женщины запоминаются не только редким и красивым именем, но и своей харизмой. Николь способна покорить сердце даже самого черствого мужчины. На первый взгляд девушка кажется милой и нежной, за счет мягкого звучания имени. Но ее уверенности в себе можно позавидовать.

Николь ценит в мужчинах перспективность и состоятельность. Девушкам с этим именем обеспеченные ухажеры часто дарят огромные букеты и дорогие подарки. И она без сожаления уйдет к тому, кто готов повысить ее уровень жизни. Прошлые любовники не могут забыть девушку и стараются вернуть Николь, показывая свой профессиональный рост.

Карина - кружит головы мужчинам

Еще с юности Карина окружена большим количеством поклонников. Она весела, креативна и обладает прекрасным чувством юмора. Карина достаточно самостоятельная личность и привыкла строить жизнь по своему сценарию.