ПОДРОБНОСТИ ⟩ Суд вынес приговор медсестре, убившей семь младенцев

Такое решение судья принял, поскольку не смог найти ни одного смягчающего обстоятельства: осужденная не раскаивалась и, более того, не явилась на оглашение приговора. «Это была жестокая, продуманная и циничная кампания по убийству детей - самых маленьких и уязвимых», - цитирует судью Джеймса Гросса издание.

Кстати, странное поведение Летби ее коллеги замечали, но руководству не докладывали. Сама же медсестра не считает себя виновной: ее защита настаивала на том, что ухудшение здоровья и гибель младенцев могли быть вызваны естественными причинами или нехваткой персонала в больнице.