Самый масштабный концерт в странах Балтии: Макс Корж возвращается на сцену

Уже со следующей недели в Риге начнется монтаж сцены для большого концерта артиста. Как сообщалось ранее, на стадион прибудет более 35 тысяч зрителей. Для того, чтобы каждому гостю концерта было всё хорошо видно и слышно понадобилось намного больше аппаратуры. Из разных европейских стран будет собрано и привезено несколько тонн звукового оборудования, а также множество световой техники, так как акцент будет делаться именно на световое шоу с салютом и многочисленными фейерверками.