КРИК ДУШИ ГРАЖДАНИНА ЭСТОНИИ ⟩ «Презираю Путина и его режим, но эстонский выучить не могу!»

Несколько дней назад этот вопрос поднял пользователь Reddit с ником Araxnoks , который написал откровенное письмо на английском языке, поскольку в этой группе нельзя писать по-русски, только по-эстонски или английски. Как он сам сказал, из-за неспособности выучить другие языки, пришлось воспользоваться переводчиком Google, который перевел текст на английский, потому что, как утверждает Araxnoks, с эстонским у интернет-переводчика дела обстоят гораздо хуже.

«Я просто хотел спросить у своих сограждан, а я по рождению гражданин Эстонии, как мне справиться с тем, что люди, похоже, совершенно нетерпимы к тому, что я не могу выучить эстонский язык? У меня нет проблем с ним по идеологическим причинам, он кажется мне прекрасным, я полностью поддерживаю независимую демократическую Эстонию и презираю Путина и его режим! Но из-за психического расстройства я просто не могу выучить другой язык, завести друзей или найти работу! Но когда я пытаюсь это объяснить, эстонцы и жители других стран Балтии просто называют меня ленивым, тупым русским, который не уважает Эстонию! Мне просто смириться с этим? Мне просто общаться только с местными русскоговорящими и не пытаться что-то доказать тем, кто не хочет ничего слышать?» - спрашивает этот мужчина.