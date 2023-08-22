КРИК ДУШИ ГРАЖДАНИНА ЭСТОНИИ ⟩ «Презираю Путина и его режим, но эстонский выучить не могу!»

В группе для жителей Эстонии, говорящих по-эстонски или английски, в социальной сети Reddit вновь появилась жаркая тема для обсуждения, связанная с тем, что гражданин нашей страны из-за психического расстройства никак не может выучить эстонский. По его словам, с английским дела тоже обстоят плохо, и здесь дело не в лени или неуважении, проблема в неспособности конкретного человека изучать другие языки.
Несколько дней назад этот вопрос поднял пользователь Reddit с ником Araxnoks, который написал откровенное письмо на английском языке, поскольку в этой группе нельзя писать по-русски, только по-эстонски или английски. Как он сам сказал, из-за неспособности выучить другие языки, пришлось воспользоваться переводчиком Google, который перевел текст на английский, потому что, как утверждает Araxnoks, с эстонским у интернет-переводчика дела обстоят гораздо хуже.
«Мой родной язык - русский, но так как переводчик переводит на английский гораздо лучше, чем на эстонский, я использую здесь английский!» - начинает свое обращение к эстонцам автор поста Araxnoks.
«Я просто хотел спросить у своих сограждан, а я по рождению гражданин Эстонии, как мне справиться с тем, что люди, похоже, совершенно нетерпимы к тому, что я не могу выучить эстонский язык? У меня нет проблем с ним по идеологическим причинам, он кажется мне прекрасным, я полностью поддерживаю независимую демократическую Эстонию и презираю Путина и его режим! Но из-за психического расстройства я просто не могу выучить другой язык, завести друзей или найти работу! Но когда я пытаюсь это объяснить, эстонцы и жители других стран Балтии просто называют меня ленивым, тупым русским, который не уважает Эстонию! Мне просто смириться с этим? Мне просто общаться только с местными русскоговорящими и не пытаться что-то доказать тем, кто не хочет ничего слышать?» - спрашивает этот мужчина.
Комментаторы начали ему активно отвечать на английском.
«Интересно, как я буду жить в Москве, говоря только по-эстонски?»
«Как вы выучили английский язык? Наверное, в основном благодаря телевизору и интернету? Я могу сказать, что большую часть английского я выучил, просто смотря телевизор. Вы живете в Эстонии, у вас наверняка есть эстонские телеканалы, вы можете поставить на них русские субтитры и учить язык таким образом, это довольно эффективно», - пишет один из комментаторов.
Автор поста тут же подметил, что и с английским у него плохо, еще раз напомнив, что с переводом ему помог Google.
«Фраза "Не могу выучить" означает, что вы пытались, но так ничего и не добились? Начните говорить tere (привет) и aitäh (спасибо), это показывает, что вы хотя бы пытаетесь учиться.
Мне вот интересно, как я буду жить, скажем, в Москве, говоря только по-эстонски?» - рассуждает другой.
«Здравствуйте, я носитель русского языка. В чем именно заключается ваша проблема?
В негативном отношении к тем, кто не учит эстонский язык? Это независимая страна, где эстонский язык является основным и государственным, и нет ничего логичного в том, чтобы жить здесь и отказываться хотя бы пытаться учить язык и общаться на нем с местными жителями. Вы же не будете ожидать, что, переехав в Испанию, сможете говорить там только по-русски?
Негативное отношение к вам именно потому, что вы не говорите по-эстонски? Нельзя ожидать, что кто-то будет знать и учитывать тот факт, что у вас есть какое-то заболевание, затрудняющее изучение языков.
Вы не можете выучить эстонский язык? Неужели? Я понимаю, что у вас есть какие-то проблемы с обучением или умственными способностями, но если у вас нет диагноза, который полностью исключает изучение языков, вы, конечно, можете выучить основы и наращивать свои знания в подходящем темпе?
Я также могу ответить на русском языке, если английский будет непонятен», - дал совет третий из комментаторов.
Что вы посоветуете этому человеку? Как ему быть в данной ситуации?